Порошенко відвідав виставку озброєнь в Афінах і анонсував випуск БПЛА Poseidon 12

Лідер "Європейської Солідарності" Петро Порошенко взяв участь у масштабній міжнародній військово-промисловій виставці DEFEA 2023 у столиці Греції Афінах. Деякі нові розробки, за його словами, невдовзі посилять українську армію.

«Ця виставка, яка зараз проходить в Афінах, дуже важлива, з дуже великим рівнем репрезентативності. Десятки керівників країн, урядів, міністерств оборони сьогодні присутні тут, де фактично координується майбутнє оборонно-промислового комплексу світу», – зазначив Порошенко.

Одна з розробок, за його словами, – нова модифікація БПЛА Poseidon 10, спільний проєкт Фонду Порошенка та ізраїльсько-американсько-кіпрської компанії-виробника.

«Він має вдвічі більший зум камери, має вдвічі більші характеристики «тепла», має на 40 відсотків більшу потужність батареї. Має новий комплекс протидії російській системі радіоелектронної боротьби, нову систему комунікацій і визначень. Це – наш новий спільний продукт, який розроблений фахівцями компанії на базі майже річного досвіду експлуатації Poseidon 10 на полі бою», – пояснив Порошенко.

Він висловив сподівання, що до літа нові модифікації десятих «Посейдонів» надійдуть у війська.

Порошенко також показав безпілотний комплекс морського базування, який має швидкість понад 150 кілометрів на годину. «Це – спільний продукт всесвітньо відомої компанії Leonardo, зроблений на їх базі, озброєний їхнім озброєнням, він має унікальні стабілізаційні характеристики, унікальні характеристики дальності. Ми дуже сподіваємося, що українські ВМС скористаються цими пропозиціями», – зазначив Порошенко.

Він також анонсував БПЛА Poseidon 12 і назвав його «великим сюрпризом для росіян».

«Ми не виключаємо, що він буде мати крім ударних потужностей ще й радарні потужності, які створять нові додаткові можливості для танкових батальйонів, які постачаються в рамках танкової коаліції Рамштайн. Оснащені відповідною електронікою, вони збільшують майже в два рази радіус дії артилерії танкових гармат, збільшують ефективність і безпеку для танкових екіпажів», – пояснив Петро Порошенко.

«Ми робимо все можливе, щоб якомога швидше доставити це в Україну, для наступу. Мені приємно, що «Посейдони», які є нашою спільною програмою, сьогодні є родзинкою цієї виставки», – наголошує Порошенко.