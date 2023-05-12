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The Times написало про заборону Зеленському виступити на Євробаченні. Офіс президента спростовує (уточнено)

Організатор пісенного конкурсу вважає, що звернення президента України могло призвести до політизації заходу.

The Times написало про заборону Зеленському виступити на Євробаченні. Офіс президента спростовує (уточнено)
Фото: Пресслужба Офісу президента України

За даними британського видання The Times, президенту України Володимиру Зеленському не дали можливості звернутися до глядачів Євробачення тому, що організатор заходу (Європейська мовна спілка) заявив, що його звернення може призвести до політизації заходу.

Про це пише Укрінформ з посиланням на британське медіа. 

“Євробачення – це міжнародне розважальне шоу, яке регулюється суворими правилами й принципами, установленими від моменту його створення. Одним із наріжних каменів конкурсу є його неполітичний характер”, – заявив представник організатора.

Він додав, що “цей принцип виключає можливість робити політичні або подібні заяви в рамках конкурсу”.

“Прохання пана Зеленського звернутися до глядачів на пісенному конкурсі Євробачення, хоча й було висловлене з похвальними намірами, на жаль, не може бути задоволене, оскільки це суперечило б правилам заходу”, – додав представник спілки.

Оновлено. Офіс президента України спростував інформацію, що Володимиру Зеленському нібито не дозволили виступити на Євробаченні.

“Інформація The Times не відповідає дійсності. Офіс Президента України не звертався до організаторів пісенного конкурсу “Євробачення” з пропозицією онлайн-виступу Володимира Зеленського під час фіналу чи на будь-якому іншому етапі конкурсу”,  – сказав прессекретар президента Сергій Никифоров. 

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Це рішення не підтримала голова комітету лордів з питань комунікацій та цифрових технологій, колишній керівник політичного відділу BBC баронеса Тіна Стовелл.

“Це неправильне рішення – відмовити у виступі з посланням на підставі того, що вони не підтримують політичні заяви”, – зазначила вона.

Такої ж думки дотримується колишній міністр культури Ед Вейзі. “Це радісний вечір і зустріч європейських націй та артистів, але ми всі знаємо, що за цим стоїть, і жалюгідно ховатися від цього”, – зазначив Вейзі.

Він нагадав, що єдиною причиною, чому конкурс проводиться у Британії, є війна. Тому варто було б дозволили Зеленському зробити заяву про те, що чому Україна опинилася в такому скрутному становищі і була вимушена передати конкурс Великій Британії.

Нагадаємо, цього року Американська кіноакадемія знову відмовилася від трансляції звернення президента Володимира Зеленського щодо війни в Україні під час вручення премії "Оскар".

Торік Зеленському вдалося виступити онлайн на Каннському та Венеціанському кінофестивалях, а також на церемонії вручення премії "Греммі".

 

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