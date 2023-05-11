Мінкультури позбавило охоронного статусу два погруддя Пушкіна в Києві

Тепер вони не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.

Міністерство культури та інформаційної політики позбавило охоронного статусу два пам'ятники російському поету Олександру Пушкіну в Києві.

Про це повідомила пресслужба МКІП.

"Міністерство культури та інформаційної політики визнало такими, що не підлягають занесенню до Державного реєстру нерухомих пам’яток України, об’єктів культурної спадщини два пам’ятники російському поету Олександру Пушкіну у Києві", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, охоронного статусу позбавлено "Пам’ятник бюст О.С. Пушкіну", розташований за адресою: вул. Михайла Омеляновича-Павленка, 1, а також "Погруддя О. С. Пушкіна", розташоване за адресою: вул. В’ячеслава Чорновола, 37-А.

Рішення було ухвалено з огляду на висновки Експертної комісії з питань обліку об'єктів культурної спадщини при Мінкультури, на підставі подання Департаменту охорони культурної спадщини Київської міської держадміністрації.

Нагадаємо, за рік в Україні було демонтовано щонайменше 34 пам’ятники Пушкіну. У деяких містах виявилося по кілька памʼятних знаків на честь російського поета. Наприклад, у Чернівцях їх було три, а в Миколаєві та Запоріжжі – по два.