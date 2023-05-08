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Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи

Премію за роботу в складі американського видання Associated Press отримали фотографи Євген Малолєтка та Мстислав Чернов.

Пулітцерівську премію 2023 року отримали українські фотографи
Фото: Pen Ukraine

Сьогодні, 8 травня, у США вручили Пулітцерівську премію. Серед нагороджених - українські фотографи Євген Малолєтка та Мстислав Чернов.

Про це повідомляє пресслужба Пулітцерівського комітету

Українські фотографи отримали нагороду за роботу у складі  американського видання Associated Press, зокрема за фоторепортажі з Маріуполя.

Також премію отримали Василіса Степаненко та Лорі Хіннант.

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Фото: пулітцерівська премія

Цьогорічних переможців оголосили у Колумбійському університеті.

“Журналісти AP виконали сміливу та важливу роботу в Україні протягом усієї війни, висвітлюючи, зокрема, людські жертви війни. Від розвінчання російської дезінформації до сприяння створенню гуманітарного коридору, їхня робота була неймовірною громадською послугою, і ми такі раді, що вона була відзначена Пулітцерівською комісією”, — наводить Babel слова старшої віце-президентки та виконавчої редакторки AP Джулі Пейс.

Нагадаємо, минулого року правління Пулітцерівської премії відзначило мужність українських журналістів під час нападу Росії спеціальною колективною відзнакою.

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