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У Музеї Майдану відкрилась фотовиставка "Соледар. Сіль. Війна"

Експозиція показує два образи Соледара, зафіксовані з різницею у 30 років.

У Музеї Майдану відкрилась фотовиставка "Соледар. Сіль. Війна"
Фото: Національний музей Революції Гідності\Богдан Пошивайло

Національний музей Революції Гідності у співпраці з Донецьким обласним краєзнавчим музеєм презентує фотовиставку про Соледар, місто на Донеччині, яке зруйнував “рускій мир”.

До експозиції увійшли майже 60 світлин фотографа Олександра Пархоменка та пресофіцерки 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" ЗСУ Ірини Рибакової. Відстань між роботами цих двох фотографів - 30 років. 

Фото: Національний музей Революції ГідностіБогдан Пошивайло

Олександр Пархоменко фотографував Соледар в 1990-х роках. На світлинах зображено переважно виробничі потужності підприємства "Артемсіль", підземелля соляних шахт і процес видобутку "білого золота". 

Ірина Рибакова фіксувала кадри оборони Соледара під час повномасштабного російського вторгнення восени та на початку зими 2022 року. У фокусі знімків портрети українських військовиків, розбомблені військами РФ будинки, артилерійські залпи під час бою, безпритульні тварини, які залишилися у місті. За більш ніж рік запеклих боїв Соледар практично знищили. 

Зали, в яких відображено мирне та повоєнне життя Соледара, поєднує інсталяція зі зразками останньої партії видобутої тут солі з великим соляним монокристалом. Довкола розмістили світлини Олександра Пархоменка, що фіксував сіль як мистецький об’єкт.

Фото: Національний музей Революції ГідностіБогдан Пошивайло

Фото: Національний музей Революції ГідностіБогдан Пошивайло

Російські окупаційні війська почали обстрілювати Соледар торік 17 травня. Тоді ж підприємство "Артемсіль", яке забезпечувало 94 % загальноукраїнського споживання солі, припинило свою роботу. Бої за Соледар Донецької області тривали з 3 серпня. 16 січня 2023 року війська РФ окупували місто. 

Виставка "Соледар. Сіль. Війна" триває до 11 червня у Галереї протестного мистецтва Музею Майдану (Київ, вул. Липська, 16) із вівторка по неділю включно з 11:00 до 18:00. Вхід вільний.

Фото: Національний музей Революції ГідностіБогдан Пошивайло

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