На стрімінги вийшла пісня про кохання захисників Азовсталі

На стрімінгові платформи вийшов трек "Кохання сталь" у виконанні Марії Бурмаки.

Пісня та відеокліп присвячені історії кохання та одруження захисників Азовсталі: Валерії Каприленко, речниці полку "Азов", та воїна Андрія Суботіна. 5 травня 2023 відзначається річниця з дня їхнього одруження.

Українські військові Андрій Суботін та Валерія одружилися в підземеллях оточеної "Азовсталі". Андрій зробив обручки з фольги, наречені пообіцяли бути разом і в горі, і в радості. Вони були чоловіком і дружиною всього три дні, а потім Андрій загинув. Валерія майже рік була у полоні.

"Це неймовірно щемка історія, - розповідає Марія Бурмака. - Леся Шиденко та Григорій Попович написали пісню "Кохання сталь". І рідні захотіли, аби в ній звучав мій голос і моя душа. Мені було непросто адаптувати під себе мелодію і текст, я пропустила через себе історію, фактично, стала співавтором.”

Пісня "Кохання сталь" стане саундтреком документального фільму «Азовсталь. Прихисток кохання» (режисер Станіслав Сукненко).

Наживо презентація кліпу пісні "Кохання-сталь" у виконанні Марії Бурмаки відбудеться 13 травня у київському Будинку кіно, під час зустрічі з Валерією Суботіною (Карпиленко). Поетичний вечір "Квіти і зброя. Повернення" буде присвячений пам’яті Андрія Суботіна. У вечорі візьмуть участь Марія Бурмака, Дмитро Лінартович, Тарас Компаніченко, друзі, рідні, посестри та побратими Валерії.

Нагадаємо, у квітні у Львові відбувся благодійний пробіг на підтримку захисників Маріуполя.