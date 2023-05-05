"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
"Убити Путіна": Хто і навіщо атакував безпілотниками Кремль?
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
Як (не)відокремити український ринок від впливу російського кінобізнесу
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
​Урятуватися з Маріуполя. Як маріупольський художник евакуювався з дружиною, трьома дітьми та котом Гогеном
​Урятуватися з Маріуполя. Як маріупольський художник евакуювався з дружиною, трьома дітьми та котом Гогеном
В Одесі ворожі дрони влучили в гуртожитки навчального закладу. На хвостовиках були написи "Zа Кремль"
В Одесі ворожі дрони влучили в гуртожитки навчального закладу. На хвостовиках були написи "Zа Кремль"
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Оприлюднили постанову Кабміну, якою Укроборонпром перетворюють із державного концерну на акціонерне товариство
Ватикан здивований тим, що Україна та РФ не знають про мирні переговори за участі Папи Римського
Ватикан здивований тим, що Україна та РФ не знають про мирні переговори за участі Папи Римського
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
Очільника Одеси Труханова взяли під варту
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
“Рятівники” за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?
ГоловнаКультура

На стрімінги вийшла пісня про кохання захисників Азовсталі

Трек "Кохання сталь" у виконанні Марії Бурмаки вийшов у річницю їх одруження.

На стрімінгові платформи вийшов трек "Кохання сталь" у виконанні Марії Бурмаки.

Пісня та відеокліп присвячені історії кохання та одруження захисників Азовсталі: Валерії Каприленко, речниці полку "Азов", та воїна Андрія Суботіна. 5 травня 2023 відзначається річниця з дня їхнього одруження. 

Українські військові Андрій Суботін та Валерія одружилися в підземеллях оточеної "Азовсталі". Андрій зробив обручки з фольги, наречені пообіцяли бути разом і в горі, і в радості. Вони були чоловіком і дружиною всього три дні, а потім Андрій загинув. Валерія майже рік була у полоні.

"Це неймовірно щемка історія, - розповідає Марія Бурмака. - Леся Шиденко та Григорій Попович написали пісню "Кохання сталь". І рідні захотіли, аби в ній звучав мій голос і моя душа. Мені було непросто адаптувати під себе мелодію і текст, я пропустила через себе історію, фактично, стала співавтором.” 

Пісня "Кохання сталь" стане саундтреком документального фільму «Азовсталь. Прихисток кохання» (режисер Станіслав Сукненко). 

Наживо презентація кліпу пісні "Кохання-сталь" у виконанні Марії Бурмаки відбудеться 13 травня у київському Будинку кіно, під час зустрічі з Валерією Суботіною (Карпиленко). Поетичний вечір "Квіти і зброя. Повернення" буде присвячений пам’яті Андрія Суботіна. У вечорі візьмуть участь Марія Бурмака, Дмитро Лінартович, Тарас Компаніченко, друзі, рідні, посестри та побратими Валерії. 

Нагадаємо, у квітні у Львові відбувся благодійний пробіг на підтримку захисників Маріуполя.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies