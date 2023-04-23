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У Львові відбувся благодійний пробіг на підтримку захисників Маріуполя

В акції взяли участь студенти Української академії лідерства, члени родин захисників Азовсталі та представники асоціацій бігунів.

У Львові відбувся благодійний пробіг на підтримку захисників Маріуполя
Фото: Іван Станіславський

23 квітня, у Львові відбувся благодійний забіг, мета якого – допомогти родинам захисників Маріуполя та нагадати суспільству про долю військовополонених. 

Про це повідомляє кореспондент LB.

Щонайменше 700 воїнів, що весною минулого року вийшли з Азовсталі, досі знаходяться в полоні.

В акції взяли участь студенти Української академії лідерства, члени родин захисників Азовсталі та представники декількох асоціацій бігунів. Учасники були поділені на дві групи. Група новачків долала відстань в 5 кілометрів. Група досвідчених бігунів пробігла півмарафон 21 кілометр в напрямку Брюховичів. Забіг стартував від львівського оперного театру та проходив проспектом Чорновола. Впродовж акції рух на львівських вулицях не перекривали.

«Ми починали на початку березня двома виставками маріупольських фотографів у Львові та Дніпрі. У нас була мета показати Маріуполь таким яким він був до війни, щоб люди зрозуміли, що це не тільки місце трагедії. Сьогоднішній пробіг організований, щоб підтримати сім’ї захисників Азовсталі в рамках акції ми збираємо гроші, які передамо Асоціації родин бійців Азовсталі» - зазначає одна з організаторок події, на ім'я Вікторія.

Стати учасником забігу міг кожний охочий, зробивши донат на будь-яку суму.

«Ця ініціатива, вона важливо хоча б тому, що ми біжимо містом з цими аркушами, які нагадують перехожим, що досі багато бійців знаходяться в полоні. Що війна триває і потребує участі кожного» – каже учасниця пробігу Аліна.

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

Фото: Іван Станіславський

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Нагадаємо, що 14 березня у Києві відбулася акція із вшанування добровольців – полеглих та живих героїв-захисників, які добровільно взяли зброю до рук на захист українського народу.

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