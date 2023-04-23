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Росіяни завдали два удари з авіації по Вугледару, зруйнувано багатоповерхівку

За добу на Донеччині поранено чотирьож цивільних.

Росіяни завдали два удари з авіації по Вугледару, зруйнувано багатоповерхівку
Фото: Донецька ОВА

Минулої доби російські окупанти завдали два авіаудари по Вугледару, де зруйнували багатоповерхівку. Ще 20  будівель пошкоджено у Бахмуті. За добу в Донецькій області четверо людей отримали поранення.

Про це пгвоідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"На Волноваському напрямку росіяни завдали два авіаудари по Вугледару - зруйновано 9-поверхівку. У громаді також пошкоджено приватний будинок в Богоявленці", - написав він. 

Крім того, за його словами, на Донецькому напрямку одну людину поранена в Очеретиному.

"Під вогнем Мар'їнка та околиці Курахового, поодинокі обстріли зафіксовано в Авдіївці", - додав Кириленко.

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На Горлівському напрямку відомо про 20 пошкоджених приватних будинків у Бахмуті та 15 - у Торецькій громаді. Під обстрілами також були околиці Соледарської та Часовоярської громад.

За 22 квітня стало відомо про ще чоитьох людей, поранених росіянами: трьох у Бахмуті та одного - в Очеретиному.

Нагадаємо, на Вугледарському напрямку на сьогодні активних бойових дій не ведеться, окрім обстрілів. Однак, над Маріуполем спостерігають посилену активність російської авіації.

Як повідомив  радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, ворожа авіація летить переважно над морем через Новоазовський район у напрямку Волноваха - Вугледар.

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