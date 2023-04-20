Російські загарбники відновили роботу кар’єрів поблизу окупованого Маріуполя.

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

"Не зерном та соняшником. Окупанти почали красти наш граніт. Відновлено роботи в кар’єрах с. Карань, Кальчик, Асланово окупанти вже провели шість підривів породи. Викрадений граніт їде як на Росію, так і в Кримський напрям. Всі балачки про "використання буд сміття для доріг" залишились балачками", – йдеться в повідомленні.

Андрющенко зазначив, що вкрадений український граніт піде на облаштування російських доріг.

"Ось для чого Пушілін в Беломосковію їздив, по Белази доречі… Країна мародер", – додав радник мера.

Нагадаємо, раніше росіяни оголосили, що Азовсталь переходить під керівництво "Корпорация развития Добасса", – тобто на відкуп та розграбування.

А на початку квітня російські окупанти в Маріуполі почали демонтаж залізничного вокзалу та приватних будинків.