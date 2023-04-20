Якби ми могли витрачати боєприпаси такими темпами, як росіяни, то невідомо, де проходила б лінія зіткнення, – Забродський

Генерал-лейтенант не виключає, що РФ і надалі битиме по обʼєктах інфраструктури, виготовлятиме ракети та намагатиметься виявити слабкі місця в обороні України.

Генерал-лейтенант ЗСУ, екснардеп Михайло Забродський вважає, що російська армія з початку повномасштабного вторгнення не демонструвала сміливих стратегічних підходів, обхватів та оточень, і навряд їх уже продемонструє.

Десь за місяць повномасштабного вторгнення українці усвідомили, що жодних див, прикладів інновацій, оперативного мистецтва від армії РФ не побачать. Про це Забродський розповів у інтервʼю LB.ua.

"Росіянам був притаманний простий, лінійний підхід до стратегії та військового мистецтва", – сказав він.

На його думку, це зумовлено комбінацією причин, зокрема переоцінкою власних сил, побоюванням відповідальності в разі невдачі і, головним чином, недооцінкою нашої готовності до спротиву. Єдине, що РФ змогла продемонструвати за більш ніж рік повномасштабної війни – перевагу в ресурсах.

"Якби ми мали можливість витрачати боєприпаси такими темпами, як росіяни, то невідомо, де нині проходила б лінія зіткнення. Цей кількісний фактор, за оцінкою експертів, вони експлуатують максимальним чином. Їхня спроба від Чорнобиля до Одеси розірвати нас на стратегічній розтяжці, щоб нам просто не вистачило бригад, танків, гармат також ґрунтувалася на ресурсній перевазі", – пояснив Забродський.

Генерал додав, що в прийомах ведення війни росіяни давно переступили межу воєнних злочинів – усвідомлюючи неможливість виконати свої завдання без втрат значної частини армії, вони згадали про старий історичний підхід, коли до військової справи долучалася категорія людей, яка характеризується низьким рівнем соціальної відповідальності.

"Військово-політичне керівництво країни-агресора й нині використовує у штурмових групах в’язнів для виконання окремих специфічних завдань як звичайний витратний матеріал, як і боєприпаси, що понад п’ятдесят років лежали на складах", – зазначив він.

У порівнянні з вторгненням 2014 року, з 2022 росіяни стали повсякденно використовувати авіацію. Забродський переконаний, що на активному застосуванні авіації противник не зупиниться і далі буде шукати найбільш ефективні системи озброєння, найбільш ефективні оперативні і стратегічні прийоми, тактичні прийоми, з використанням яких можна досягнути його цілей.

Забродський не виключає, що Москва й надалі збереже мету бити по обʼєктах інфраструктури, намагатися унеможливити нормальне життя держави та мирних людей. Росіяни намагатимуться знайти слабкі точки. Вони, як і раніше, роблять ставку на використання засобів ураження, у першу чергу артилерії.

"Утім можемо констатувати, що дії наземних підрозділів противника останнім часом достатньо обмежені. Тут даються взнаки і нестача підготовленого особового складу, і відсутність координації, і недостатнє опрацювання певних способів тактичних дій. Скидається на те, що, як за часів Другої світової війни, головну ставку ворог робить на суцільний вогневий вал. На окремих напрямках, в окремих ситуаціях це дає свої результати. Проте за наявності відповідних ресурсів, систем озброєння ми здатні запобігати широкому застосуванню таких підходів", – підкреслив генерал.

При цьому він зауважив, що не є прихильником обнадійливих оцінок про вичерпання запасів ракет у РФ.

"Глибоко переконаний, що там навіть за умов санкційного тиску докладатимуть усіх зусиль, аби підтримувати інтенсивність виробництва зброї та техніки. Спокійніше дихати ми зможемо, коли матимемо здатність знищувати засоби повітряного нападу, зокрема ракети, а також усю іншу техніку та боєприпаси швидше, ніж вони будуть їх виготовляти", – наголосив Забродський.

Нагадаємо, що боєприпаси та сучасна авіація є одними із головних потреб України для відбиття російських нападів. Київ наполягає на необхідності отримання винищувачів, зокрема F-16. Для підготовки контрнаступу, за словами міністра оборони Олексія Резнікова, потрібні важка техніка та підготовлені військові.