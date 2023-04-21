США ще в січні попереджали, що Бахмут паде. Але бої тривають досі, - Washington Post

США ще в січні вважали, що місто Бахмут ось-ось буде захоплене російськими окупантами, проте бої тривають досі.

Про це йдеться в матеріалі The Washington Post.

Зазначається, що Вашингтон у січні 2023 року попереджав українське командування, що Бахмут незабаром буде оточений та захоплений росіянами і пропонував варіант відступу. Українське керівництво залишило попередження США поза увагою і заявило, що оборона Бахмута підірвала сили Росії, особливо терористів ПВК "Вагнера".

Командир, який керував боями за Бахмут, полковник Павло Паліса, розповідав, що його ніколи офіційно не інформували про ці родвіддані США або рекомендації щодо того, як використовувати бій у Бахмуті для отримання додаткової переваги.

Після того, як російські війська прорвали периметр Бахмута, Паліса сказав, що відтягнув свої війська назад, використовуючи дахи будинків як височини.

Паліса також розповів, що коли він прибув на свою посаду в середині січня, оцінки, які він почув від офіцерів, повторили песимізм Вашингтона.

"Ті хлопці сказали: «Я не знаю, можливо, два-три тижні» (росіяни захоплять Бахмут, - ред.)... Але минуло кілька місяців, а ми все ще тут і намагаємося зробити все можливе, щоб утримати місто", - сказав Паліса.

Нагадаємо, що Бахмутський напрямок залишається епіцентром бойових дій. Там ворог зосереджує найбільші свої зусилля і не полишає мету взяти Бахмут під контроль будь-якою ціною.

Командувач сухопутних війск ЗСУ, генерал-полковник Олександр Сирський повідомляв, що на Бахмутському напрямку Росія перейшла до тактики випаленої землі і знищує будівлі та позиції авіаційними та артилерійськими ударами. Сирський наголошував, що росіяни не залишають спроб оточити та захопити місто. Тому завдання українських військових – виснажити ворога та завдати йому найбільших втрат.

Раніше Державна прикордонна служба показала відео із боями за Бахмут. Протистояння між українцями та окупантами перемістилися в центральну частину міста, їх розділяють лічені метри.