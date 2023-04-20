Мер Парижа не бачить місця для представників держави-агресора в Парижі, поки триває агресія.

Звернення Володимира Зеленського до парламенту Мексики - це вже друге таке звернення до регіону Латинської Америки. Президент подякував Мексиці за увагу до України та підтримку нашого погляду на міжнародну безпеку, на необхідність якнайширшого єднання світу для захисту міжнародного права.

Про це у своєму зверненні розповів президент України Володимир Зеленський.

“Фактично саме цьому ж сьогодні у Києві були присвячені й переговори з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом. Захист України. Захист усього міжнародного порядку, заснованого на правилах. Захист життя. Готуємося до зустрічі “Рамштайну”, і позиція пана Столтенберга є важливою. Готуємося до наших активних дій на фронті – вони неминучі”, - запевнив президент.

Зеленський зазначив, що Україна готується і до саміту НАТО у Вільнюсі, який запланований на літо цього року, але його зміст опрацьовується вже зараз.

“Ані більшість українців, ані більшість європейців, ані більшість жителів усього простору НАТО не зрозуміють лідерів Альянсу, якщо на цьому саміті у Вільнюсі не прозвучить заслужене політичне запрошення для України до Альянсу”, - наголосив Володимир Зеленський.

Він нагадав, що Україна все зробила для того, щоб наша заявка була задоволена.

“Відбувся сьогодні в Києві й Міжнародний саміт міст та регіонів. Новий формат співпраці нашої держави з партнерами.

Конгрес місцевих та регіональних влад України, який обʼєднує центральну владу та місцевих керівників, тепер набуває міжнародного рівня. Щоб активніше залучати іноземних партнерів до відбудови в нашій державі, до розвитку економіки, інфраструктури в наших громадах”, - розповів голова держави, і подякував його учасникам.

Також президент України сьогодні зустрівся з мером Парижа пані Анн Ідальго, і мав честь вручити їй спеціальну відзнаку України для столиці Франції, відзнаку міста-рятівника.

“Особливо хочу відзначити абсолютно принципову й таку співзвучну українській позицію пані мера Парижа щодо захисту олімпійського руху від російської ідеологізації, від пропаганди. Очевидно, що держава-терорист буде робити все, щоб виправдати себе через спорт або щоб використати міжнародний олімпійський рух на підтримку своєї агресії. Саме тому важливо, щоб, поки триває агресія, російська держава не мала жодного доступу до спортивних, олімпійських майданчиків. Зокрема, до паризького майданчика – саме це місто прийматиме Олімпіаду 2024 року”, - зауважив Володимир Зеленський.

Він додав, що пані мер Парижа сьогодні ще раз підтвердила, що не бачить місця для представників держави-агресора в Парижі, поки триває агресія. І було б добре, щоб саме такі сигнали чули в Міжнародному олімпійському комітеті, де поки що, на жаль, особиста вигода окремих бюрократів домінує над олімпійськими принципами.

“Сьогодні завершується священний для мусульман місяць Рамадан… І вже вдруге завершується в час повномасштабної агресії держави-зла проти України, проти всіх наших людей, усіх спільнот. Світле свято Рамазан-Байрам заслуговує зовсім інших умов. Заслуговує миру, якого ми так прагнемо, заслуговує перемоги, до якої ми всі йдемо. Вірю, що Господь благословить Україну волею для всіх наших територій та всіх наших людей”, - підсумував голова держави.

Нагадаємо, декілька днів тому Столтенберг заявив, що "злиті" документи американської розвідки не завадять діям країн НАТО щодо України. Він додав, що деякі документи були сфальшовані.