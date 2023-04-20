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Іспанія анонсувала новий пакет безпекової допомоги Україні

Ці потреби раніше озвучив міністр оборони України Олексій Резніков. 

Іспанія анонсувала новий пакет безпекової допомоги Україні
Маргарита Роблес під час візиту до Одеси
Фото: armyinform.com.ua

Завтра, 21 квітня, голова Міноборони Іспанії Маргарита Роблес возьме участь у новому засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Іспанії.

“Під час завтрашньої зустрічі міністр Роблес підтвердить безперервність підтримки Іспанії, повторить заходи гуманітарної та медичної допомоги, які продовжує пропонувати Міністерство оборони, і оголосить про відправку найближчим часом нових матеріальних пожертвувань, призначених для задоволення пріоритетних потреб, котрі озвучив міністр Резніков під час свого візиту до Мадрида 12 квітня”, - йдеться у повідомленні.

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Уточнюється, що нові поставки спрямовані на посилення ЗСУ в мобільності, бронюванні та захисті сухопутних військ, протиповітряній обороні.

Також має бути посилена здатність ЗСУ захиститись від морської або десантної висадки, що є особливо важливим для забезпечення морського зернового маршруту.

Нагадаємо, Україна на завтрашньому засіданні у форматі "Рамштайн" буде обговорювати підготовку до контрнаступу.

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