Іспанія анонсувала новий пакет безпекової допомоги Україні

Маргарита Роблес під час візиту до Одеси

Завтра, 21 квітня, голова Міноборони Іспанії Маргарита Роблес возьме участь у новому засіданні Контактної групи з питань оборони України.

Про це повідомила пресслужба Міноборони Іспанії.

“Під час завтрашньої зустрічі міністр Роблес підтвердить безперервність підтримки Іспанії, повторить заходи гуманітарної та медичної допомоги, які продовжує пропонувати Міністерство оборони, і оголосить про відправку найближчим часом нових матеріальних пожертвувань, призначених для задоволення пріоритетних потреб, котрі озвучив міністр Резніков під час свого візиту до Мадрида 12 квітня”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що нові поставки спрямовані на посилення ЗСУ в мобільності, бронюванні та захисті сухопутних військ, протиповітряній обороні.

Також має бути посилена здатність ЗСУ захиститись від морської або десантної висадки, що є особливо важливим для забезпечення морського зернового маршруту.

Нагадаємо, Україна на завтрашньому засіданні у форматі "Рамштайн" буде обговорювати підготовку до контрнаступу.