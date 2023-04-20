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Через страйки у трьох німецьких аеропортах скасували 700 рейсів

Завтра протести продовжаться.

Через страйки у трьох німецьких аеропортах скасували 700 рейсів
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Страйк працівників служб безпеки трьох німецьких аеропортів призвів до скасування близько 700 рейсів.

Про це пише Німецька хвиля.

Акції, скликані профспілкою Verdi через різке зростання вартості життя, тривають в аеропортах Дюссельдорфа, Гамбурга та Кельна/Бонна.

У п'ятницю страйк планується поширити на співробітників служби безпеки аеропорту Штутгарта.

За даними німецької асоціації аеропортів ADV, очікується, що через протести постраждають щонайменше 100 000 пасажирів.

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У звітах зазначено, що три аеропорти були порожніми у четвер вранці.

“Сьогодні в терміналах така ж ситуація, як і під час попередніх страйків Verdi цього року: термінали вильоту порожні, ситуація спокійна”, − йдеться в заяві представника аеропорту Гамбурга.

Страйк відбувається на тлі переговорів про заробітну плату, що зайшли в глухий кут, профспілка вимагає підвищення зарплати за нічні, вихідні та святкові зміни.

Нагадаємо, німецька профспілка EVG оголосила про загальнонаціональний страйк працівників транспортної сфери у п’ятницю. Страйк торкнеться 50 компаній і триватиме з 2 до 11 години ранку за київським часом.

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