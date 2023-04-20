Через страйки у трьох німецьких аеропортах скасували 700 рейсів

Страйк працівників служб безпеки трьох німецьких аеропортів призвів до скасування близько 700 рейсів.

Про це пише Німецька хвиля.

Акції, скликані профспілкою Verdi через різке зростання вартості життя, тривають в аеропортах Дюссельдорфа, Гамбурга та Кельна/Бонна.

У п'ятницю страйк планується поширити на співробітників служби безпеки аеропорту Штутгарта.

За даними німецької асоціації аеропортів ADV, очікується, що через протести постраждають щонайменше 100 000 пасажирів.

У звітах зазначено, що три аеропорти були порожніми у четвер вранці.

“Сьогодні в терміналах така ж ситуація, як і під час попередніх страйків Verdi цього року: термінали вильоту порожні, ситуація спокійна”, − йдеться в заяві представника аеропорту Гамбурга.

Страйк відбувається на тлі переговорів про заробітну плату, що зайшли в глухий кут, профспілка вимагає підвищення зарплати за нічні, вихідні та святкові зміни.

Нагадаємо, німецька профспілка EVG оголосила про загальнонаціональний страйк працівників транспортної сфери у п’ятницю. Страйк торкнеться 50 компаній і триватиме з 2 до 11 години ранку за київським часом.