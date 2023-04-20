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​Американські винищувачі перехопили два російські Ту-95 біля Аляски

NORAD фіксує в середньому шість-сім перехоплень російських військових літаків щороку.

​Американські винищувачі перехопили два російські Ту-95 біля Аляски
Ту-95 (ілюстративне фото)
Фото: Википедия

Американські винищувачі підіймалися для перехоплення двох російських стратегічних бомбардувальників біля Аляски.

Про це повідомила пресслужба Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NOPAD).

Зазначається, що 17 квітня 2023 року NORAD виявило, відстежило, ідентифікувало та перехопило два російські літаки Ту-95, що наблизилися та діяли біля зони відповідальності протиповітряної оборони Аляски.

Російські літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі та не заходили у повітряний простір США чи Канади. У командуванні зазначили, що такі польоти відбуваються регулярно та не розглядаються як загроза чи провокація.

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Відтоді, як Росія відновила регулярні польоти дальньої авіації у 2007 році, NORAD фіксує в середньому шість-сім перехоплень російських військових літаків щороку.

Нагадаємо, в лютому два голландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків поблизу Польщі та вивели їх.

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