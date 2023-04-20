У Білому домі прокоментували "поїздку" Путіна на окуповану територію

Візит президента Росії Володимира Путіна на окуповані території України може бути усвідомленням того, що "для Росії все йде не дуже добре".

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр, передає "Голос Америки".

"Путін, здається, це дуже чітко знає", - сказала вона і додала, що президент РФ, імовірно, хоче посилити свій авторитет серед власного населення, оскільки знає, що його армія погано працює та не може досягти своїх цілей.

Раніше американський аналітичний центр Інститут дослідження війни у своєму звіті написав, що візитом до окупованих українських областей Путін хоче підтримати свій імідж "лідера воєнного часу в очікуванні запланованого українського контрнаступу".

В ISW зазначили, що візит Путін здійснив ще до Великодня, але у Кремлі опублікували, а пізніше відредагували відео, коли 18 квітня до Авдіївки прибув президент України Володимир Зеленський.

"І не виключено, що Кремль навмисно оприлюднив кадри візиту Путіна, щоб затьмарити візит Зеленського в інформаційному просторі... А також покращити свій імідж як лідера часів війни", - йшлося у звіті.

При цьому кадри показують, що Путін відвідав Арабатську косу на південному заході Херсонської області - це щонайменше 130 км від найближчої лінії фронту.

Жан-П'єр анонсувала новий пакет допомоги Пентагону для Києва у 325 мільйонів доларів, що включатиме більше боєприпасів наданих раніше ракетних систем HIMARS, протитанкових систем, артилерійських снарядів.

"Сполучені Штати продовжуватимуть працювати з нашими союзниками та партнерами, щоб допомогти Україні захистити себе, захистити свою демократію та захистити свій народ", - наголосила вона.

Нагадаємо, 18 квітня Росія заявила про приїзд свого президента на окуповані території України. Окупанти стверджують, що Путін приїхав у тимчасово захоплені населені пункти Херсонської й Луганської областей.