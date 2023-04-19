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Новим послом ЄС в Україні може стати Катаріна Матернова, - ЗМІ

Це призначення може стати ключем до просування європейських інтересів в Україні.

Новим послом ЄС в Україні може стати Катаріна Матернова, - ЗМІ
Фото: Катаріна Матернова

Новим послом Європейського Союзу в Україні може стати нинішня заступниця генерального директора ЄС з переговорів про розширення Європейської комісії Катаріна Матернова.

Про це повідомляє EURACTIV з посиланням на внутрішню записку про призначення дипломатичної служби ЄС.

“Призначення Матернової може стати ключем до просування європейських інтересів в Україні, водночас пропонуючи всю технічну підтримку та експертизу, необхідні Києву для досягнення прогресу у вступі”, - сказав EURACTIV чиновник ЄС.

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Цей крок, ймовірно, є сигналом підтримки зусиль України приєднатися до Євросоюзу.

На своїй нинішній посаді Матернова займалася просуванням політики сусідства та розширення ЄС і вже була в тісному контакті з українською владою.

Як раніше повідомлялось, у травні цього року Європейська комісія збирається надати оновлену інформацію щодо статусу приєднання до ЄС для України, Молдови та Грузії.

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