Новим послом ЄС в Україні може стати Катаріна Матернова, - ЗМІ

Це призначення може стати ключем до просування європейських інтересів в Україні.

Новим послом Європейського Союзу в Україні може стати нинішня заступниця генерального директора ЄС з переговорів про розширення Європейської комісії Катаріна Матернова.

Про це повідомляє EURACTIV з посиланням на внутрішню записку про призначення дипломатичної служби ЄС.

“Призначення Матернової може стати ключем до просування європейських інтересів в Україні, водночас пропонуючи всю технічну підтримку та експертизу, необхідні Києву для досягнення прогресу у вступі”, - сказав EURACTIV чиновник ЄС.

Цей крок, ймовірно, є сигналом підтримки зусиль України приєднатися до Євросоюзу.

На своїй нинішній посаді Матернова займалася просуванням політики сусідства та розширення ЄС і вже була в тісному контакті з українською владою.

Як раніше повідомлялось, у травні цього року Європейська комісія збирається надати оновлену інформацію щодо статусу приєднання до ЄС для України, Молдови та Грузії.