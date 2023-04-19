«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
«Люксембург, Люксембург»: хороший тато, поганий тато
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Володимир Кривенко: "У нас нормального дядька, з досвідом, використовують просто до кінця. А я, навпаки, беріг би таких"
Одним «градом» убило чоловіка, сина, маму та собаку. Трагічна історія жительки Ізюма
Одним «градом» убило чоловіка, сина, маму та собаку. Трагічна історія жительки Ізюма
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
На следующей неделе в Раде создадут пропрезидентскую группу "Наша Украина"
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
ГоловнаСвіт

​Європарламент висловився за те, аби переговори з Молдовою щодо вступу в ЄС розпочалися до кінця 2023 року

Відповідну резолюцію підтримали 555 депутатів. 49 виступили проти, а 26 - утрималися.

​Європарламент висловився за те, аби переговори з Молдовою щодо вступу в ЄС розпочалися до кінця 2023 року
Фото: ЕРА/UPG

Депутати Європарламенту 19 квітня ухвалили резолюцію, в якій ідеться, зокрема, про те, що переговори з Молдовою щодо вступу в ЄС мають розпочатися до кінця 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Підписуйтесь на наш Tелеграм канал

Резолюцію підтримали 555 депутатів, 49 виступили проти, а 26 утрималися.

Перед початком переговорів Молдова має виконати дев'ять умов, визначених Європейською комісією.

У резолюції йдеться, що членство Молдови в Євросоюзі стане геостратегічною інвестицією в єдину та сильну Європу. Європарламент привітав лідерство президентки країни Маї Санду та уряду у розв'язанні серйозних проблем, серед яких - тиск із боку Росії, енергетичний шантаж, економічні потрясіння через війну в Україні та спроби Кремля дестабілізувати проєвропейський уряд Молдови.

Також європарламентарі підтверджують свою підтримку можливого членства Молдови в ЄС після подання заявки у 2022 році, визнаючи при цьому прогрес уряду країни щодо реформ та рівня відповідності збірнику законів ЄС. 

Депутати закликали уряд Молдови продовжувати свою програму реформ у галузі демократії та верховенства закону та просувати роботу щодо повної реалізації Угоди про асоціацію з ЄС та Поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі. Крім того, Молдова має докладати зусиль, аби підвищувати свою енергетичну безпеку.

Європарламент закликав Європейський Союз запровадити санкції проти молдавських олігархів Ілана Шора та Володимира Плахотнюка і, за необхідності, проти їхнього бізнесу та політичних організацій, а також екстрадувати обох чоловіків до Молдови для суду.

Парламент також хоче, щоб ЄС розширив сферу дії свого режиму санкцій, включивши як кримінальні правопорушення акти корупції, які підривають безпеку, стабільність, конституційні та демократичні інститути країни.

Нагадаємо, нещодавно міністри закордонних справ та міністри оборони Румунії, Молдови та України домовилися про співпрацю щодо вступу нашої держави у Євросоюз, поглиблення співпраці з НАТО та протидії російській агресії.

Тим часом апеляційна палата залишила в силі вирок лідерові проросійської молдовської партії “Шор” Ілану Шору. Його засудили до 15 років в'язниці та конфіскації майна на 5 млрд леїв.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies