​Європарламент висловився за те, аби переговори з Молдовою щодо вступу в ЄС розпочалися до кінця 2023 року

Депутати Європарламенту 19 квітня ухвалили резолюцію, в якій ідеться, зокрема, про те, що переговори з Молдовою щодо вступу в ЄС мають розпочатися до кінця 2023 року.

Про це повідомляє пресслужба Європарламенту.

Резолюцію підтримали 555 депутатів, 49 виступили проти, а 26 утрималися.

Перед початком переговорів Молдова має виконати дев'ять умов, визначених Європейською комісією.

У резолюції йдеться, що членство Молдови в Євросоюзі стане геостратегічною інвестицією в єдину та сильну Європу. Європарламент привітав лідерство президентки країни Маї Санду та уряду у розв'язанні серйозних проблем, серед яких - тиск із боку Росії, енергетичний шантаж, економічні потрясіння через війну в Україні та спроби Кремля дестабілізувати проєвропейський уряд Молдови.

Також європарламентарі підтверджують свою підтримку можливого членства Молдови в ЄС після подання заявки у 2022 році, визнаючи при цьому прогрес уряду країни щодо реформ та рівня відповідності збірнику законів ЄС.

Депутати закликали уряд Молдови продовжувати свою програму реформ у галузі демократії та верховенства закону та просувати роботу щодо повної реалізації Угоди про асоціацію з ЄС та Поглибленої і всеосяжної зони вільної торгівлі. Крім того, Молдова має докладати зусиль, аби підвищувати свою енергетичну безпеку.

Європарламент закликав Європейський Союз запровадити санкції проти молдавських олігархів Ілана Шора та Володимира Плахотнюка і, за необхідності, проти їхнього бізнесу та політичних організацій, а також екстрадувати обох чоловіків до Молдови для суду.

Парламент також хоче, щоб ЄС розширив сферу дії свого режиму санкцій, включивши як кримінальні правопорушення акти корупції, які підривають безпеку, стабільність, конституційні та демократичні інститути країни.

Нагадаємо, нещодавно міністри закордонних справ та міністри оборони Румунії, Молдови та України домовилися про співпрацю щодо вступу нашої держави у Євросоюз, поглиблення співпраці з НАТО та протидії російській агресії.

Тим часом апеляційна палата залишила в силі вирок лідерові проросійської молдовської партії “Шор” Ілану Шору. Його засудили до 15 років в'язниці та конфіскації майна на 5 млрд леїв.