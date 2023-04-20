Євросоюз готує екстрені обмеження на імпорт зерна з України, − Financial Times

Єврокомісія вживатиме заходів лише якщо уряди скасують свої поточні заходи, на що вони ще не погодилися.

Європейський союз готує екстрені обмеження на імпорт українського зерна до Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії.

Про це пише Financial Times.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що блок вживе “превентивних заходів”, реагуючи на односторонні дії низки країн щодо захисту місцевих фермерів від припливу дешевого зерна.

“У листі до лідерів Польщі, Угорщини, Румунії, Словаччини та Болгарії фон дер Ляєн заявила, що ці кроки будуть “негайно протидіяти” погіршенню ситуації для їхніх виробників пшениці, кукурудзи, олійних культур і насіння соняшнику”, − йдеться у матеріалі.

Імпорт продукції заборонять до червня, за винятком реекспорту в інші держави-члени ЄС або частини світу, сказала високопосадовиця ЄС.

“Цей надзвичайно незвичайний крок є спробою врегулювати низку односторонніх кроків групи східноєвропейських держав-членів, які кинули виклик основним повноваженням ЄС щодо торговельної політики”, − зазначає видання.

Єврокомісія заявила, що вживатиме заходів лише якщо уряди скасують свої поточні заходи, на що вони ще не погодилися.

Нагадаємо, раніше віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс запросив на переговори щодо питання українського зерна міністрів торгівлі п'яти держав, лідери яких звернулися зі спільним листом до ЄК.

Раніше Європейська комісія розглядає можливість виділення додаткового пакету підтримки у розмірі 100 млн євро для фермерів, які постраждали від напливу української сільськогосподарської продукції. Також ЄК відреагувала на заборону Угорщини і Польщі імпорту сільгосппродукції з України та заявила, що торгова політика належить лише до компетенції ЄС і що односторонні дії є неприйнятними.