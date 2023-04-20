Сьогодні вранці на Михайлівській площі столиці він вшанував загиблих українських воїнів.

Єнс Столтенберг на Михайлівській площі в Києві, 20 квітня 2023

Сьогодні, 20 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва.

Про це повідомляє Kyiv Independent.

Генеральний секретар НАТО був помічений журналістом видання вранці 20 квітня під час вшанування загиблих українських воїнів на Михайлівській площі в центрі Києва.

⚡️Jens Stoltenberg arrives in Kyiv.



The NATO Secretary-General was seen by a Kyiv Independent journalist on the morning of April 20 paying tribute to fallen Ukrainian soldiers on St Michael's Square in central Kyiv. pic.twitter.com/QhY515J305 — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) April 20, 2023

Це – перший візит генерального секретаря НАТО до України за час повномасштабної війни.

Нагадаємо, декілька днів тому Столтенберг заявив, що "злиті" документи американської розвідки не завадять діям країн НАТО щодо України. Він додав, що деякі документи були сфальшовані.