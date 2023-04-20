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В Київ прибув генсек НАТО Столтенберг

Сьогодні вранці на Михайлівській площі столиці він вшанував загиблих українських воїнів.

В Київ прибув генсек НАТО Столтенберг
Єнс Столтенберг на Михайлівській площі в Києві, 20 квітня 2023
Фото: Kyiv Independent

Сьогодні, 20 квітня, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва. 

Про це повідомляє Kyiv Independent.

Генеральний секретар НАТО був помічений журналістом видання вранці 20 квітня під час вшанування загиблих українських воїнів на Михайлівській площі в центрі Києва.

Це – перший візит генерального секретаря НАТО до України за час повномасштабної війни. 

Нагадаємо, декілька днів тому Столтенберг заявив, що "злиті" документи американської розвідки не завадять діям країн НАТО щодо України. Він додав, що деякі документи були сфальшовані. 

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