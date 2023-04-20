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СБУ ідентифікувала комбата Росгвардії, причетного до масових катувань та вбивств цивільних на Запоріжжі

Зокрема, він практикував застосування задушливих газів до українських патріотів у спеціально обладнаних “камерах”.

СБУ ідентифікувала комбата Росгвардії, причетного до масових катувань та вбивств цивільних на Запоріжжі
Фото: СБУ

Служба безпеки України встановила особу ще одного російського окупанта, який причетний до масових катувань та вбивств мирних жителів у захоплених районах на півдні України.

Про це повідомляє пресслужба відомства 

“Зловмисником є командир батальйону 96-го полку оперативного призначення 46-ї окремої бригади військ росгвардії підполковник Аюба Ельдаров. У травні минулого року його призначили так званим комендантом селища Чернігівка у тимчасово окупованому Бердянському районі Запорізької області. На цій «посаді» виконував завдання кремля щодо придушення руху опору та проведення масових репресій проти мирних жителів на захоплених територіях України”, -йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що він сформував каральні загони, до складу яких входили російські військові, представники спецслужб РФ та місцеві колаборанти.

За наказом Ельдарова окупанти розшукували українських патріотів, а потім викрадали їх. У застінках до людей застосовували жорстокі тортури з використанням отруйних хімічних речовин та електроструму. Задокументовано факт застосування ворогом задушливих газів у спеціально обладнаних "камерах", де тримали українських бранців. 

Таким чином російські загарбники намагалися схилити потерпілих до співпраці, щоб отримувати інформацію про місця дислокації та переміщення Сил оборони. 

Встановлено, що Ельдаров особисто брав участь у незаконних затриманнях і катуваннях, а також «покривав» вбивства викрадених громадян своїми підлеглими. 

Крім того, СБУ отримала свідчення трьох місцевих жителів, які пройшли російську катівню та зуміли виїхати на підконтрольну Україні територію. Серед них - мешканець селища, якого окупанти викрали на блокпості і катували через його підписку на український Телеграм-канал. 

Іншим незаконно ув’язненим був чоловік, якого загарбники "звинуватили" у коригуванні вогню ЗСУ. 

Ще одним потерпілим є місцевий мешканець, який у своїх висловлюваннях підтримував українських захисників.

Нагадаємо, нещодавно колишні "вагнерівці" зізналися в звірствах проти українських дітей. Накази про розстріли та вбивства українців віддавав особисто Євген Пригожин.

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