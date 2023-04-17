Колишні ув’зянені, яких завербували у ПВК "Вагнер", розповіли, що особисто Євген Пригожин віддавав злочинні накази про розстріли та вбивства українців. Про це йдеться в розслідуванні Gulagu.net.

Розслідування прокоментував голова Офісу президента України Андрій Єрмак. Він наголосив, що російські терористи зізналися у вбивстві українських дітей у Бахмуті та Соледарі.

"Зараз мова йде про військових злочинців з пвк «вагнер», але це проливає світло на злочини російської армії в Україні. Вони крадуть наших дітей та вбивають. Скільки ще таких злочинів? Нація нелюдів та вбивць, біологічне сміття цього світу. Одного зізнання мало. Має бути покарання. Жорстке та справедливе. І воно обов‘язково буде. Ми дізнаємося всі факти злочинів і знайдемо кожного, хто вчиняв їх", – написав він у Telegram.

Єрмак також наголосив, що росіяни викрали тисячі українських дітей. Скільки їх лишилось в живих – поки невідомо.

"Ми робимо все, щоб повернути наших дітей. Світ має бачити обличчя росії, не боятися, а бити жорстко", – додав голова ОП.

В інтерв'ю засновнику проєкту Gulagu.net Володимиру Осєчкіну колишній засуджений із саратовської ІЧ-13 Азамат Улдаров та колишній ув'язнений із воронезької ІЧ-1 Олексій Савічов розповіли про воєнні злочини.

"Азамат та Олексій перебувають у Росії, 100% вони не перебувають під будь-яким впливом СБУ, ЦРУ тощо. Вони протягом тижня давали докладні і послідовні свідчення в ході відео та аудіоопитування і повідомили засновнику Gulagu.net Володимиру Осєчкіну жахливі подробиці розстрілу понад 20 українських дітей і підлітків, підриву ями з більш ніж 50 пораненими полоненими тощо. "500-ми" (ті, хто вирішив залишити війну та відмовився виконувати накази про вбивство українців), зачистки житлових будинків із вбивством усіх, у тому числі дітей", – йдеться в розслідуванні.

Савічев сказав, що йому та його "товаришам по службі" у лютому після обміну полоненими наказали сісти в засідку та вбивати цивільних, у тому числі – дітей.

"Мирні жителі виходили. І був наказ: усіх, кому від 15 (років, – ред.) і вище, всіх одразу розстрілювати без слів. Було розстріляно 20-24 особи, з них осіб 10 – 15-річні та 17-річні підлітки", – розповів бойовик.

"Вона верещить, вона маленька дитина... Їй п'ять-шість років, а я вистрілив, ти розумієш, контрольний... Я цією рукою виконав наказ, убив дітей. Розумієш, за наказом. Те, що ми творили, коли заходили в Соледар та Бахмут… Нам давали команду зачистити та знищити всіх. Ми йшли та вбивали всіх – жінок, чоловіків, пенсіонерів та дітей, зокрема маленьких – п'ятирічних", – каже "вагнерівець".

Автори матеріалу наголошують, що дані свідчення – прямі підстави для організації щодо Пригожина та його спільників кримінального переслідування за фактами десятків жорстоких вбивств та серії військових злочинів та злочинів проти людяності.

Під час перегляду відеоархіву тортур ФСБ журналісти виявили файл від 14.09.2020, який доводить факт скоєння тортур та насильницьких дій у збоченій формі щодо самого Улдарова. Він підтвердив, що за вказівкою начальника ОТБ-1 Павла Гаценка та начальника оперативного відділу Бочкова його били, катували та гвалтували.

Нагадаємо, польські слідчі допоможуть Україні розслідувати випадки геноциду, вчинені росіянами. Наразі Офіс генпрокурора уже зареєстрував понад 77 тис. злочинів окупантів.