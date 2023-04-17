Ірак запропонував стати посередником у переговорах з РФ, але Кулеба нагадав, що Росія ще не пішла з окупованих територій

Кулеба також сказав, що Україна сподівається на зміцнення зв’язків з Іраком.

Ірак запропонував стати посередником на переговорах між Україною та Росією, але Україна відхилила цю пропозицію.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба підтвердив позицію своєї країни, що вона не братиме участі в переговорах, поки Росія не піде з території України, повідомляє AP.

Міністр закордонних справ Іраку Фуад Хусейн вказав на багаторічний досвід Іраку у війнах і конфліктах, а також у проведенні переговорів між ворожими сторонами, як-от нещодавні саудівсько-іранські переговори.

У Багдаді відбулося кілька раундів переговорів між Ер-Ріядом і Тегераном, перш ніж переговори зірвалися. Пізніше вони відновили за участю Китаю як посередника, в результаті чого минулого місяця було оголошено, що дві країни відновлять дипломатичні відносини.

"Багдад має досвід спілкування з країнами, між якими є напруга" і "готовий служити миру. Продовження війни буде небезпечним не тільки для двох країн, а й для всього світу», - сказав Хусейн на пресконференції.

Кулеба зазначив, що хоча Україна бачить «Ірак як країну, яка здатна будувати мости. Росія йде в наступ, і це найбільша перешкода на шляху до миру».

«Нам потрібно, щоб Росія погодилася з дуже простим фактом, що вона повинна припинити війну і вийти», – додав Кулеба.

Відкидаючи пропозицію Багдада щодо посередництва, Кулеба сказав, що Україна сподівається на зміцнення зв’язків з Іраком і що його візит був частиною зусиль, щоб «переосмислити українсько-іракські відносини».

Нинішній уряд Іраку вважається близьким до Ірану, який звинувачують у постачанні безпілотників Росії для її війни в Україні. Ірак також підтримує тісні зв'язки зі Сполученими Штатами, які мають вплив на його фінансовий сектор.

Ірак, як і більша частина Близького Сходу, значною мірою залежить від зерна, імпортованого з України, і споживачі постраждали від зростання цін на продовольство з початку війни.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прибув 17 квітня із візитом до Іраку. Це перший візит глави МЗС України до Іраку з 2012 року.

10 квітня президент Володимир Зеленський провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Іраку. Сторони порушили низку питань, серед яких була й українська формула миру.