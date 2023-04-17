Українські фонди все активніше використовують нові майданчики на кшталт TikTok та Linkedin.

Станом на 11 квітня 2023 року до п’ятірки сторінок із найбільшою кількістю підписників на всіх досліджуваних платформах у соцмережах увійшли благодійні фонди "Повернись живим", UAnimals, "Фонд Ріната Ахметова", United24 та "Таблеточки".

Дані дослідження наводить комунікаційна агенція AVERINA, проаналізувавши сторінки 24 благодійних фондів України у Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin та TikTok.

У Facebook найбільше підписників виявилося у фонду "Повернись живим". На другому місці - "Фонд Ріната Ахметова", а далі UAnimals, United24 та «Таблеточки» відповідно. Водночас найбільше лайкають у Facebook дописи фонду "Повернись живим", United24, UAnimals, "Корпорації монстрів" та "Таблеточок".

Найбільшу кількість коментарів у цій соцмережі має фонд "Корпорація монстрів". За ним ідуть UAnimals, "Благодійний фонд Петра Порошенка" та "Таблеточки". Дослідники оцінювали середню кількість лайків і коментарів під дописами організацій протягом місяця.

В Instagram найбільшу аудиторію має фонд "Повернись живим". За ним - UAnimals, United24, "Клуб Добродіїв" та "Благодійний фонд Сергія Притули".

У TikTok найбільша кількість підписників у зоозахисної організації UAnimals. На другому місці - United24, а на третьому - "Фонд Ріната Ахметова".

"Дослідження показало, що українські фонди все активніше використовують для комунікації нові майданчики на кшталт TikTok та Linkedin. Найменш залученими на сьогодні для благодійних фондів є Twitter та Linkedin", - зазначили автори дослідження.

У рамках дослідження оцінювалися сторінки фондів і не враховувались персональні сторінки засновників, керівників та амбасадорів. Ключовим показником була кількість підписників на сторінках благодійних організацій. Окрім того, дослідники вивчили статистику щодо коментування, поширення та вподобань

До переліку досліджуваних організацій увійшли: БФ «Повернись живим», «Благодійний фонд Сергія Притули», БФ «Таблеточки», ГО UAnimals, БФ Happy Paw, БФ «Твоя опора», ГО «Фонд Маша», БФ «Життєлюб», офіційна фандрейзингова платформа України United24, БО «Фонд Ріната Ахметова», «Благодійний фонд Петра Порошенка», БФ «Запорука», БО «Фонд родини Загорій», фундація «Дім Рональда МакДональда в Україні», волонтерська група «Зграя», БФ «Коло Україна», БФ «Київська школа економіки», БФ «Клуб Добродіїв», ініціатива Save Pets of Ukraine, БФ «Благомай», БФ «Суперлюди», БФ «Старенькі», БФ «Корпорація монстрів» та Благодійний фонд допомоги онкохворим дітям «Краб».