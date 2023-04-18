Росіяни вранці обстріляли Сумську область, в Луганській вбили трьох цивільних, – ОВА

По Білопільській громаді Сумської області сьогодні зранку ворог здійснив артилерійський обстріл. Інформація про постраждалих, руйнування об’єктів інфраструктури уточнюється. Учора протягом дня росіяни обстріляли прикордонні громади Великописарівської, Білопільської, Шалигинської, Середино-Будської, Глухівської громад, йдеться у зведенні від ОВА.

За минулу добу росіяни чотири рази били по громадах Запорізької області, що перебувають на лінії вогню. Окупанти застосували ракетні системи залпвогню, двічі вдарили з авіації та 55 разів – з артилерії. Вчергове ворог поцілив у Малинівку, Плавні, Кам’янське, Новоданилівку та ще 15 населених пунктів. Люди не постраждали. Наразі надійшло повідомлення про ураження 12 об’єктів інфраструктури.

У Дніпропетровській вчора росіяни націлили на Нікопольський район важку артилерію. Найбільше дісталося Нікополю – там поранено людину. Агресор понівечив інфраструктуру та житлові будинки. Від ворожого обстрілу постраждав 42-річний чоловік. Його госпіталізували з осколковими пораненнями. У місті пошкоджені спортшкола, гуртожиток, автостоянка. Сталася пожежа на приватному підприємстві – рятувальники вогонь вже загасили. Побиті дві багатоповерхівки, девʼять приватних будинків, дві нежитлові будівлі, господарські споруди, авто, вишки стільникового зв’язку та лінія електропередач. Обстріляв ворог і Червоногригорівську громаду.

У Луганській троє мирних мешканців загинули, один дістав осколкових поранень внаслідок бомбардування росіянами села Новоєгорівка, що у Сватівському районі. Жінку 1977 року народження госпіталізували. Також артилерійських обстрілів протягом минулої доби зазнали Стельмахівка та Білогорівка. Ситуація в області залишається складною.

У Миколаївській сьогодні вночі в Снігурівській громаді ворог атакував ударними безпілотниками об'єкт промислової інфраструктури. Попередньо без жертв та постраждалих. Більш детальна інформація уточнюється.

У Харківській на Слобожанському напрямку росіяни здійснили обстріли населених пунктів Окіп, Байрак, Вовчанськ, Охрімівка та Нестерне. На Куп’янському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії поблизу Синьківки. Ворожих обстрілів зазнали Тополі, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна та Западне. Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював Вовчанськ Чугуївського району, зруйновано щонайменше вісім приватних житлових будинків, господарчі споруди, сталися пожежі. Також ворог з РСЗВ обстріляв с. Петропавлівка Чугуївського району, пошкоджено два житлових будинки та господарчу споруду. Внаслідок обстрілу с. Бочкове Чугуївського району, пошкоджено будинок та сталася пожежа. В смт Козача Лопань Харківського району внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки. Внаслідок обстрілу з РСЗВ у с. Зелений Гай Ізюмського району пошкоджено високовольтну лінію, господарчу споруду та будинок.

У Донецькій протягом доби ворог провів 21 обстріл. Ворог здійснив авіаудари (тип ракет не встановлено), авіаудар "НКРС", С300, застосовував РСЗВ "Град", артилерію, безпілотник "Герань". Обстріляні: смт Велика Новосілка, Авдіївка, Торецьк, Бахмут, с. Карлівка, Слов'янськ. Пошкоджено пʼять багатоповерхівок, гаражі, цех ПрАТ "АКХЗ", школа, технікум, офісні приміщення, торговельний центр.

У Херсонській за минулу добу противник здійснив 57 обстрілів, випустивши 342 снаряди з важкої артилерії, БПЛА та авіації. Херсон ворог обстріляв шість разів. Поцілили у житлові квартали населених пунктів області, територію та споруди дитячого оздоровчого табору Білозерської селищної громади та лінію електропередач у Чорнобаївській сільській громаді. Через російську агресію одна людина дістала поранення. З деокупованої території області евакуйовано 80 осіб. У Бериславському районі в полі, між селами Трифонівка та Борозенське, під час виконання робіт тракторист натрапив на російську вибухівку. Через підрив на міні чоловік дістав поранення. Нині лікарі надають йому необхідну меддопомогу.

Нагадаємо, авіація Сил оборони за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки. Також збито ворожий розвідувальний БпЛА типу “Мерлін”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, а також станцію радіоелектронної боротьби противника.