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РФ, ймовірно, скоротила чисельність військ довкола Донецька, щоб кинути їх до Бахмута, – Міноборони Британії

Окупанти продовжують повзуче просування в Бахмуті, але Україна загалом стримує росіян з півдня по лінії вулиці Корсунського. 

РФ, ймовірно, скоротила чисельність військ довкола Донецька, щоб кинути їх до Бахмута, – Міноборони Британії
Бахмут (ілюстративне фото)
Фото: Скрін з відео

Уздовж усієї лінії фронту на Донбасі тривають важкі бої. Проте є реалістична можливість, що РФ скоротила чисельність військ і скорочує наступальні дії довкола Донецька, щоб, ймовірно, відвести ресурси на Бахмутський напрямок. 

У Бахмуті сили міноборони Росії та "ПВК Вагнера" продовжують повзуче просування, йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії в твіттері. Лінія фронту в місті здебільшого повторює основну залізничну лінію. 

"Україна загалом стримує оточення (військових – ред.)Росії з півдня по лінії вулиці Корсунського, старої головної дороги на заході міста. Для обох сторін точна послідовність будь-якого значного скорочення їхніх підрозділів навколо Бахмута стала критичним питанням, оскільки Україна хоче звільнити сили для наступу, а Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв", – зазначили в міністерстві оборони Британії. 

Сьогодні Державна прикордонна служба України показала відео із боями за Бахмут. Протистояння між українцями та окупантами перемістилися в центральну частину міста. За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут. В районі населених пунктів Іванівське та Предтечине противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Плещіївка, Щербинівка та Торецьк Донецької області.

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