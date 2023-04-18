РФ, ймовірно, скоротила чисельність військ довкола Донецька, щоб кинути їх до Бахмута, – Міноборони Британії

Окупанти продовжують повзуче просування в Бахмуті, але Україна загалом стримує росіян з півдня по лінії вулиці Корсунського.

Уздовж усієї лінії фронту на Донбасі тривають важкі бої. Проте є реалістична можливість, що РФ скоротила чисельність військ і скорочує наступальні дії довкола Донецька, щоб, ймовірно, відвести ресурси на Бахмутський напрямок.

У Бахмуті сили міноборони Росії та "ПВК Вагнера" продовжують повзуче просування, йдеться у повідомленні міністерства оборони Великої Британії в твіттері. Лінія фронту в місті здебільшого повторює основну залізничну лінію.

"Україна загалом стримує оточення (військових – ред.)Росії з півдня по лінії вулиці Корсунського, старої головної дороги на заході міста. Для обох сторін точна послідовність будь-якого значного скорочення їхніх підрозділів навколо Бахмута стала критичним питанням, оскільки Україна хоче звільнити сили для наступу, а Росія, ймовірно, прагне відновити оперативний резерв", – зазначили в міністерстві оборони Британії.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 April 2023.



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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/TL7oXbxkov — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) April 18, 2023

Сьогодні Державна прикордонна служба України показала відео із боями за Бахмут. Протистояння між українцями та окупантами перемістилися в центральну частину міста. За даними Генштабу, на Бахмутському напрямку не припиняються бої за місто Бахмут. В районі населених пунктів Іванівське та Предтечине противник вів безуспішні наступальні дії. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Новодмитрівка, Плещіївка, Щербинівка та Торецьк Донецької області.