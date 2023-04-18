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Україна та США працюють над позбавленням ПВК “Вагнер” ресурсів для фінансування бойових дій в Україні, - Андрій Костін

Костін також привітав посилення співпраці з ФБР.

Україна та США працюють над позбавленням ПВК “Вагнер” ресурсів для фінансування бойових дій в Україні, - Андрій Костін
Фото: Пресслужба Офісу Генпрокурора

Генеральний прокурор Андрій Костін зустрівся в США зі своїм американським колегою Мерріком Гарландом.

Про це повідомила пресслужба Офісу Генпрокурора України.

“Наш обов'язок - позбавити цю злочинну організацію ресурсів для фінансування бойових дій в Україні та подальшого підриву миру і безпеки у світі”, - повідомив Андрій Костін.

Для цього, зазначив він, необхідно арештувати активи організації.

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Також Костін подякував американцям за підтримку ініціатив України із розбудови глобальної мережі відповідальності та допомогу в розслідуванні й переслідуванні російських воєнних злочинів. 

Крім того, Костін привітав посилення співпраці з ФБР та рішення Мін'юсту США призначити постійного радника з правових питань в Києві, а також призначення свого прокурора до Міжнародного центру з переслідування злочину агресії (ІСРА), який запрацює влітку в Гаазі на базі Євроюсту. 

Нагадаємо, Європейський Союз запровадив санкції проти "Групи Вагнера", а також медіакомпанії, до якої причетний Євгеній Пригожин.

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