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НАТО оприлюднило фото з навчання українських військовослужбовців

Крім Великобританії, українських бійців тренують інструктори з дев'яти країн.

НАТО оприлюднило фото з навчання українських військовослужбовців
Фото: Пресслужба НАТО

У Великобританії триває навчання українських новобранців союзниками та партнерами НАТО.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

“Збройні Сили Великобританії разом з інструкторами з Канади, Данії, Фінляндії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Австралії та Нової Зеландії, готують українських воїнів та новобранців для захисту своєї країни на передовій”, – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що навчання відбуваються у рамках зобов’язань Великобританії допомогти Україні відстояти її право на самооборону від неспровокованої агресивної війни Росії.

Фото: Пресслужба НАТО

Фото: Пресслужба НАТО

Фото: Пресслужба НАТО

Фото: Пресслужба НАТО

Нагадаємо, у понеділок, 17 квітня, у Польщі розпочинається підготовка до одних з найбільших військових навчань Anakonda-23.

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