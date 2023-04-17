Крім Великобританії, українських бійців тренують інструктори з дев'яти країн.

У Великобританії триває навчання українських новобранців союзниками та партнерами НАТО.

Про це повідомила пресслужба НАТО.

“Збройні Сили Великобританії разом з інструкторами з Канади, Данії, Фінляндії, Литви, Нідерландів, Норвегії, Швеції, Австралії та Нової Зеландії, готують українських воїнів та новобранців для захисту своєї країни на передовій”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що навчання відбуваються у рамках зобов’язань Великобританії допомогти Україні відстояти її право на самооборону від неспровокованої агресивної війни Росії.

Фото: Пресслужба НАТО

Фото: Пресслужба НАТО

Фото: Пресслужба НАТО

Фото: Пресслужба НАТО

Нагадаємо, у понеділок, 17 квітня, у Польщі розпочинається підготовка до одних з найбільших військових навчань Anakonda-23.