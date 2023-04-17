За один день з Красногорівки Донецької області евакуювали п’ятьох дітей з батьками.

Про це повідомляє департамент комунікацій Нацполіції.

Як зазначається, кожен виїзд до Красногорівки - це ризик для життя й здоров’я поліцейських, адже лінія фронту - в кількох кілометрах, а дорогу до міста обстрілюють окупанти.

Цього разу поліцейські евакуювали з Красногорівки велику родину - 5 дорослих і 4 дітей. Рідні домівки залишили 49-річна жінка з дітьми 12, 16 років, її 23-річна дочка, її невістка з двома малюками 3 і 7 років і дві літні бабусі.

До безпечного регіону попрямувала ще одна сім’я з Красногорівки. У родині виховується маленька дівчинка - їй лише 1,8 років.

Раніше повідомлялось, що у Красногорівці залишається 42 дитини, бо їхні батьки не хочуть евакуюватися попри значні обстріли.

Нагадаємо, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України закликало жителів Донецької області, які раніше евакуювалися до більш безпечних регіонів, утриматись від передчасного повернення додому.