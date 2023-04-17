Значно зросла інтенсивність обстрілів Харківщини, - Синєгубов

Інтенсивність обстрілів прикордоння Харківської області в останній час значно зросла.

Про це заявив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Суспільне.

Кожного дня фіксується близько 15-20 прильотів по громадах. Росіяни руйнують інфраструктуру області.

"Інтенсивність обстрілів, на жаль, така сама, яку вони демонструють фактично цілодобово. В нас близько 15 населених пунктів сьогодні були під обстрілами. На щастя, ніхто на ранок не поранений. Далі будемо дивитися. Руйнується житлова інфраструктура. Ми фіксуємо частіші обстріли, наприклад, населеного пункту Уди, Козача Лопань - це Харківський район, північ нашої області. І Вовчанський напрямок більш інтенсивно почали обстрілювати. Пошкоджений медичний заклад в цьому населеному пункті", - підкреслив він.

Раніше повідомлялось, що примусову евакуацію можуть ввести в двох населених пунктах Харківської області.