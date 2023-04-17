Дуда: Росія нападе на іншу країну, якщо Україна програє

Як додав польський президент, поляки добре знають цю російську жадібність.

Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що РФ, в разі перемоги в Україні, за наступну військову ціль обере іншу державу.

Про це він нагадав під час пресконференції з президентом Італії Серджо Маттареллою, інформує Polskie Radio 24.

Дуда підкреслив, що кожен, хто сьогодні закликає до припинення допомоги Україні, в умовах, коли росіяни продовжують війну, діє в інтересах Москви і хоче, щоб Росія перемогла Україну.

На думку Дуди, якщо світ перестане підтримувати Україну, Росія зможе виграти війну, але, не зупиниться на цьому.

Як додав польський президент, поляки добре знають цю російську жадібність: "Жадібність панувати над іншими народами, поневолювати інші народи, позбавляти їх потенціалу і використовувати його".

Під час розмови з лідером Італії Дуда підкреслив, що Варшава продовжить підтримувати Україну і закликає до цього своїх партнерів.

Раніше стало відомо, що Україна домовилася з Польщею про купівлю 200 бронетранспортерів Rosomak.