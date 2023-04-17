Китай продемонстрував нову зброю для придушення протестів

Електромагнітна гармата стріляє снарядами у формі монет і дозволяє користувачеві встановлювати інтенсивність і частоту пострілу, що може зменшити небезпеку. Водночас вона може завдати серйозних травм.

Китай продемонстрував електромагнітну гармату, яка стріляє снарядами у формі монет. Державні ЗМІ країни повідомляють, що ця зброя може бути використана для придушення громадських протестів.

Про це пише Reuters.

Гармату CS/LW21 показали у шоу про військову техніки минулого місяця. Раніше про розвиток повідомила South China Morning Post.

“Зброя, вироблена компанією China North Industries Group Corp., призначена для зменшення ймовірності загибелі людей під час придушення заворушень, подібно до того, як влада використовує зброю, що стріляє гумовими кулями”, − йдеться у повідомленні.

Таку зброю раніше виготовляли в інших країнах. Пристрій заснований на технології coilgun, яка використовує електромагніти для запуску снаряда. Повідомляється, що Китай випробував подібну технологію для стрільби снарядом з військового корабля.

Електромагнітна зброя дозволяє користувачеві встановлювати інтенсивність і частоту пострілу, що може зменшити небезпеку, яку вона становить для людей. Водночас пристрої можуть завдати серйозних травм. Відео показують, як монетні снаряди шматують тонку фанеру.

Наприкінці 2022 року в Китаї відбулися наймасштабніші протести за останні десятиліття, оскільки людям набридли суворі правила, такі як несподівані локдауни для стримування поширення коронавірусу. Ці демонстрації були переважно мирними.