У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
Договірний бій
Договірний бій
Україна повернула ще 130 полонених: військових, прикордонників, нацгвардійців, моряків
Україна повернула ще 130 полонених: військових, прикордонників, нацгвардійців, моряків
В Індії засудженого ексдепутата та його брата застрелили під час прямого ефіру. Нападники видали себе за журналістів
В Індії засудженого ексдепутата та його брата застрелили під час прямого ефіру. Нападники видали себе за журналістів
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
​Витік документів Пентагону: що буде з нашою ППО?
Керівник повітряного десанту Росії, схоже, повернув собі вагому роль у веденні війни в Україні, – МО Британії
Керівник повітряного десанту Росії, схоже, повернув собі вагому роль у веденні війни в Україні, – МО Британії
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
ГоловнаСвіт

Після стрілянини під час святкування дня народження у США загинуло 4 людей, 28 поранені

У неділю також сталася стрілянина у парку у штаті Кентуккі, загинуло дві особи.

Після стрілянини під час святкування дня народження у США загинуло 4 людей, 28 поранені
Ілюстративне фото
Фото: CNN

Щонайменше четверо людей загинули унаслідок масової стрілянини на святкуванні шістнадцятиріччя у місті Дадевіль в американському штаті Алабама.

Про це пише BBC.

Інцидент стався після стрілянини того ж дня в парку в Луїсвіллі, штат Кентуккі, унаслідок якої загинули двоє людей і ще четверо отримали поранення.

В Алабамі було травмовано 28 людей, деякі з них перебувають у важкому стані. Ймовірно, більшість жертв були підлітками. Вечірка відбулася у танцювальній студії.

Невідомо те як була припинена стрілянина, також немає інформації чи загинув сам підозрюваний, чи він перебуває під вартою.

Правоохоронці повідомили, що розслідування буде “тривалим і складним процесом”.

Підписуйтесь на наш Youtube канал

Президент США Джо Байден після інциденту знову закликав посилити закони про зброю. “До чого дійшла наша нація, коли діти не можуть без страху піти на день народження?” − йдеться у заяві Білого дому.

Штат Алабама відомий тим, що захищає право громадян на володіння зброєю.

Нагадаємо, у квітні в американському штаті Теннесі жінка застрелила трьох дітей і трьох дорослих у християнській школі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies