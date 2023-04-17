Після стрілянини під час святкування дня народження у США загинуло 4 людей, 28 поранені

У неділю також сталася стрілянина у парку у штаті Кентуккі, загинуло дві особи.

Щонайменше четверо людей загинули унаслідок масової стрілянини на святкуванні шістнадцятиріччя у місті Дадевіль в американському штаті Алабама.

Про це пише BBC.

Інцидент стався після стрілянини того ж дня в парку в Луїсвіллі, штат Кентуккі, унаслідок якої загинули двоє людей і ще четверо отримали поранення.

В Алабамі було травмовано 28 людей, деякі з них перебувають у важкому стані. Ймовірно, більшість жертв були підлітками. Вечірка відбулася у танцювальній студії.

Невідомо те як була припинена стрілянина, також немає інформації чи загинув сам підозрюваний, чи він перебуває під вартою.

Правоохоронці повідомили, що розслідування буде “тривалим і складним процесом”.

Президент США Джо Байден після інциденту знову закликав посилити закони про зброю. “До чого дійшла наша нація, коли діти не можуть без страху піти на день народження?” − йдеться у заяві Білого дому.

Штат Алабама відомий тим, що захищає право громадян на володіння зброєю.

Нагадаємо, у квітні в американському штаті Теннесі жінка застрелила трьох дітей і трьох дорослих у християнській школі.