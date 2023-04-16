Шмигаль підбив підсумки свого візиту до США і Канади

Він знову відзначив абсолютну підтримку, яку Україна має від американських партнерів.

Очільник уряду Денис Шмигаль підбив головні підсумки свого візиту до Канади та Сполучених Штатів Аммерики.

Про це Шмигаль написав у Телеграм.

"Завершуємо плідний тиждень роботи у Канаді та США. Перший візит урядової команди в Канаду. Продуктивні зустрічі з прем’єром Джастіном Трюдо та віцепрем’єркою Христею Фріланд. Оновлюємо Угоду про вільну торгівлю. Маємо завірення про черговий пакет військової підтримки. Новий пакет санкцій проти Росії від Канади. Зокрема, проти компанії «Волга-Днепр». Готуємося до конфіскації літака АН-124 та інших активів агресора в Канаді", - написав Шмигаль.

У США, за його словами, відбулися предметні зустрічі з міністрами оборони, фінансів, торгівлі, транспорту.

"Посилюємо координацію з усіх нагальних питань. Маємо абсолютну підтримку від американських партнерів. Угоди зі Світовим банком, USAID та DFC. СБ виділяє 200 млн доларів на відновлення енергетики, а DFC допоможе в залученні приватних інвестицій для відновлення економіки. Крім того, компанія Boeing звільняє українські компанії від зобов’язання на 200 млн доларів" - додав він.

Також Шмигаль згадав круглий стіл міністерського рівня на Spring Meetings, де країни G7 дали запевнення у додатковій підтримці на суму понад 5 млрд доларів. Також Швейцарія надасть 1,8 млрд франків протягом наступних шести років. Данія створює спецфонд і планує наповнити його на 1 млрд євро. Додаткову підтримку Україні нададуть Іспанія, Ірландія, Японія, Литва, Латвія, Ісландія, Нідерланди.

Раніше Шмигаль казав, що Україна не має секретів від США, і жодні витоки документів та інформаційний галас навколо цього не вплинуть на плани дістати перемогу над російським агресором та вийти на кордони 1991 року.