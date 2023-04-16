Експерти Promocodius розповіли, у яких галузях промокоди мають найбільший попит і де дають найбільші знижки

Знижки, бонуси, промокоди працюють на залучення цільової аудиторії часто ефективніше будь-якої реклами. Вони підвищують не тільки продажі, а й лояльність покупців до бренду в цілому. Попри те, що Україна вже понад рік живе в умовах війни, українці продовжують здійснювати покупки та ще активніше шукають й застосовують різноманітні купони на знижку.

Дитячі товари, одяг та косметика - лідери в пошуку промокодів

Аналітика пошуку та активації промокодів, зібраних на порталі Promocodius, показує, що 23% онлайн-покупців шукають промокоди зі знижкою на конкретну категорію товарів конкретного бренду. 20% обирають пропозиції для нових клієнтів, на зразок промокоду за реєстрацію чи підписку на розсилку новин. На третій позиції (16%) - пошук та застосування промокодів для покупки товару дня чи товару тижня.

Менеджер проєкту promocodius.com Аліса Склярова зазначила, що найбільше пошуків промокодів припадає на такі категорії товарів:

дитячі товари;

одяг та взуття;

косметика;

товари для дому;

зоотовари.

Якщо брати одяг чи косметику, то українці частіше шукають промокоди від конкретного бренду. У 2022 році в порівнянні з попереднім періодом одяг купували на 32% частіше. Зважаючи на воєнний стан та інфляцію, покупці активніше шукали промокоди на цю категорію товарів.

Також аналітики відмічають суттєвий ріст запитів на промокоди на відеоігри відомих брендів та послугу доставки. За підсумками 2022 року показник замовлень доставки сягнув позначки 11 мільйонів, тоді як в попередньому році становив тільки 5,3 млн. Однак зростання попиту на цю послугу відбувається ще з 2020 року, коли почались пандемічні обмеження. Продавці та бренди реагують відповідно, все частіше пропонуючи промокод на безкоштовну доставку.

Разом з тим, якщо оцінювати промокоди з точки зору вигоди, то найбільшу знижку можна отримати, купуючи побутову техніку та електроніку. В цій категорії ціни доволі високі, тому навіть купон на 5 чи 10% знижки дозволяє суттєво зекономити на покупці. Попри війну українці в минулому році купували побутову техніку на 25% більше, ніж у 2021 році.

PromoCodius — це онлайн-платформа, яка пропонує актуальні купони, промокоди та знижки для тисяч відомих брендів. Заснована в 2016 році. Працює в Україні, Чехії, Польщі, Словаччині, Румунії, Швеції, Данії, Фінляндії, Норвегії, Іспанії, Мексиці, США, Туреччині.