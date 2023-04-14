Компанія "ВЕНКОН", одна з провідних компаній в Україні з продажу техніки, надала неоціненну допомогу волонтерському центру Київської Митрополії. В рамках цього проекту компанія надала необхідне обладнання нашим військовим та капеланам у вигляді зарядних станцій, газових балонів та портативних сонячних батарей. Це обладнання дуже важливе для роботи наших захисників та помічників у польових умовах, де постійна електрика може бути обмежена або взагалі відсутня.

Надання цього обладнання – важливий крок у забезпеченні наших військових та капеланів усім необхідним для їхньої роботи. Це дозволить їм залишатися пов'язаними зі світом, перебувати на зв'язку з рідними та близькими, а також покращити їхню роботу в польових умовах.

Крім того, цей проект - ще один приклад того, як бізнес-сектор може співпрацювати з місцевими спільнотами та релігійними організаціями, щоб допомогти тим, хто потребує нашої підтримки. Завдяки щедрості компанії “ВЕНКОН” наші воїни та священнослужителі отримають все необхідне для своєї роботи та служіння. Зрештою, слід зазначити, що такі проекти спрямовані на те, щоб допомогти тим, хто служить та захищає нашу країну. Це означає, що допомога, яку надають компанії, може мати глибокий та позитивний ефект на весь наш народ. Вона дає можливість нашим військовим та капеланам знати, що вони не забуті і що вони мають підтримку з боку суспільства. Ми висловлюємо велику подяку компанії “ВЕНКОН” за її щедрість та внесок у забезпечення нашої безпеки та захисту. Інформація перевірена, надійне джерело Православна церква України.