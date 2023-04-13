Майже 15 тисяч українців долучились до “Армії відновлення”

Вже 14 696 безробітних долучились до “Армії відновлення”. Вони виконують суспільно корисні роботи з відбудови України.
Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.
“Армія відновлення” наразі діє у 16 регіонах України.
Лідером є Полтавська область, де у таких роботах задіяно понад 3,5 тис. осіб. Також у п'ятірку лідерів увійшли Донецька, Київська, Харківська та Чернігівська області.
За виконання робіт “Армією відновлення” держава виплатила безробітним майже 100 млн гривень.
Нагадаємо, безробітних залучають до робіт оборонного характеру, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Із ними укладають строкові трудові договори та оплачують роботу в розмірі не нижче мінімальної зарплати (6700 грн).
Станом на середину березня за виконання робіт у межах програми "Армія відновлення" держава вже виплатила 63 млн гривень.