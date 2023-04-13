Майже 15 тисяч українців долучились до “Армії відновлення”

Вже 14 696 безробітних долучились до “Армії відновлення”. Вони виконують суспільно корисні роботи з відбудови України.

Про це повідомила пресслужба Державної служби зайнятості.

“Армія відновлення” наразі діє у 16 регіонах України.

Лідером є Полтавська область, де у таких роботах задіяно понад 3,5 тис. осіб. Також у п'ятірку лідерів увійшли Донецька, Київська, Харківська та Чернігівська області.

За виконання робіт “Армією відновлення” держава виплатила безробітним майже 100 млн гривень.

Фото: Державна служба зайнятості

Нагадаємо, безробітних залучають до робіт оборонного характеру, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Із ними укладають строкові трудові договори та оплачують роботу в розмірі не нижче мінімальної зарплати (6700 грн).

Станом на середину березня за виконання робіт у межах програми "Армія відновлення" держава вже виплатила 63 млн гривень.