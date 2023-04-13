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Мешканцям Херсонщини нагадали про обмеження на період Великодніх свят

Громадян та священиків закликали не ігнорувати сигнали “Повітряна тривога!” та “Ракетна небезпека” навіть під час богослужінь.

Мешканцям Херсонщини нагадали про обмеження на період Великодніх свят
Фото: Центр нацспротиву

Рада оборони Херсонської області ввела в дію ряд вимушених заходів на період Великодніх свят. Обмеження пов'язані із високим рівнем ризику російських обстрілів та значним мінуванням області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Зокрема, заборонено відвідувати кладовища та місця поховань. Також заборонено проводити богослужіння в церквах у період комендантської години та утворювати скупчення громадян”, - йдеться у повідомленні.

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Правоохоронці також закликали як громадян, так і священнослужителів поводитися відповідально під час релігійних обрядів, дотримуватися обмежень, і не ігнорувати сигнали “Повітряна тривога!” та “Ракетна небезпека” навіть під час богослужінь. 

“У разі таких оповіщень необхідно якомога швидше йти до найближчого укриття. У хвилини загроз кожному необхідно мобілізувати себе, бути зосередженим та уважним, діяти максимально швидко”, - наголосили в поліції.

Нагадаємо, на Харківщині заборонять відвідувати цвинтарі на великодні свята через мінну небезпеку. 

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