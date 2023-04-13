Мешканцям Херсонщини нагадали про обмеження на період Великодніх свят

Громадян та священиків закликали не ігнорувати сигнали “Повітряна тривога!” та “Ракетна небезпека” навіть під час богослужінь.

Рада оборони Херсонської області ввела в дію ряд вимушених заходів на період Великодніх свят. Обмеження пов'язані із високим рівнем ризику російських обстрілів та значним мінуванням області.

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Херсонській області.

“Зокрема, заборонено відвідувати кладовища та місця поховань. Також заборонено проводити богослужіння в церквах у період комендантської години та утворювати скупчення громадян”, - йдеться у повідомленні.

Правоохоронці також закликали як громадян, так і священнослужителів поводитися відповідально під час релігійних обрядів, дотримуватися обмежень, і не ігнорувати сигнали “Повітряна тривога!” та “Ракетна небезпека” навіть під час богослужінь.

“У разі таких оповіщень необхідно якомога швидше йти до найближчого укриття. У хвилини загроз кожному необхідно мобілізувати себе, бути зосередженим та уважним, діяти максимально швидко”, - наголосили в поліції.

Нагадаємо, на Харківщині заборонять відвідувати цвинтарі на великодні свята через мінну небезпеку.