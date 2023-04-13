За тиждень нацгвардійці ліквідували 150 росіян у Серебрянському лісництві Луганщини, ще 70 - біля Білогорівки

В ОВА заявили - рашисти не жаліють ні своїх кадрових військових, ні мобілізованих, ні найманців і проводять майже безперервні штурми.

У Серебрянському лісництві, що на Луганщині, нацгвардійці знищили 150 росіян, а біля Білогорівки – 70.

Про це повідомляє Луганська обласна військова адміністрація.

У районі лісництва тривають найбільш жорсткі та кровопролитні бої. Тут рашисти не жаліють ні своїх кадрових військових, ні мобілізованих, ні найманців і майже безперервно проводять штурми.

"Завдяки героїчним діям військовослужбовців 31-ї бригади імені генерал-майора Олександра Радієвського та 5-ї Слобожанської бригади, штурмові дії противника були відбиті, а визначені рубежі – втримані", - наголосили в ОВА.

Бійці Нацгвардії упродовж тижня знищили 150 окупантів і три одиниці броньованої техніки. Підрозділи 1-ї Президентської бригади оперативного призначення імені гетьмана Петра Дорошенка ліквідували 70 рашистів та міномет із розрахунком в районі Білогорівки.

Нагадаємо, від початку широкомасштабної війни українські бійці ліквідували близько 180 590 російських військових.