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Тюремні строки отримали ще три зрадники, які коригували російські удари в районах Бахмута і Краматорська

Вони передавали росіянам координати об’єктів інфраструктури, у тому числі - місцевих шкіл.

Тюремні строки отримали ще три зрадники, які коригували російські удари в районах Бахмута і Краматорська
Фото: СБУ

Служба безпеки зібрала докази вини ще трьох інформаторів ФСБ Росії, які здійснювали розвідувально-підривну діяльність у прифронтових районах Донеччини.

Про це повідоляє пресцентр СБУ.

Зловмисники збирали інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони у зоні активних бойових дій на східному напрямку. Насамперед вони намагались виявити укріпрайони та фортифікаційні споруди підрозділів ЗСУ, а також "полювали" на позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

Крім того, ворожі поплічники передавали росіянам координати об’єктів соціальної інфраструктури, у тому числі - місцевих шкіл.

Іх затримали під час контрдиверсійних заходів на території регіону влітку та восени минулого року. За матеріалами української спецслужби суд призначив зловмисникам від 8 до 12 років тюрми.

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Серед засуджених – інженер одного із стратегічних підприємств Донеччини. Упродовж червня минулого року він  розвідував місця базування ЗСУ під Бахмутом і передавав відомості окупантам через месенджер.

Його визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу (надання незаконним збройним чи воєнізованим формуванням допомоги у веденні бойових дій проти Збройних Сил України та інших військових формувань).

Ще одним ворожим поплічником виявився мешканець Краматорська, який передавав ФСБ локації міських об’єктів критичної та соціальної інфраструктури. Як інформаторів він намагався залучати інших місцевих жителів. Для цього створив і особисто адміністрував три проросійські Телеграм-канали із аудиторією понад 10 тис. підписників.

Розвідінформація потрібна була окупантам для здійснення прицільних ракетних ударів по місту.

Також до реального терміну ув’язнення засуджено мешканку Покровського району, яку ФСБ залучила до співпраці через  соцмережі "Вконтакте" та "Одноклассники".  За вказівкою агресора вона приховано фотографувала місця дислокації особового складу та військової техніки ЗСУ на Авдіївському напрямку.

Обох зловмисниць визнано винними за ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, раніше сьогодні СБУ затримала ворожого інформатора, який коригував ракетні удари по Одесі.

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