Польща просить Німеччину дозволити передачу Україні Міг-29s

Польща звернулася до Німеччини з проханням дозволити передачу Україні старих східнонімецьких винищувачів МіГ-29s. Міністр оборони Німеччини пообіцяв швидко відповісти на запит Польщі, пише Deutsche Welle.

Згідно з правилами, Німеччина повинна погоджувати реекспорт будь-якої її зброї. Польща раніше вже відправила вісім своїх радянських МіГ Україні.

Літаки радянського виробництва раніше належали Східній Німеччині, а після обʼєднання, в 2002 році, Берлін передав їх Польщі.

Радник Дуди з питань безпеки Яцек Сівера заявив, що десяток літаків все ще перебуває у Польщі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив під час візиту до солдатів Бундесверу в Малі, що уряд Німеччини, швидше за все, прийме рішення про затвердження в четвер.

"І є зобов’язання, що відповідь буде надіслана нашим польським партнерам пізніше сьогодні", – сказав він, не повідомляючи, якою буде відповідь.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда не виключає передачу Україні модернізованих до стандартів НАТО МіГів, але на це потрібна згода США. В цих винищувачах стоять американські деталі.