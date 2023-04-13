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Польща просить Німеччину дозволити передачу Україні Міг-29s

Це винищувачі Східної Німеччини періоду холодної війни. 

Польща просить Німеччину дозволити передачу Україні Міг-29s
МіГ-29
Фото: Мілітарний

Польща звернулася до Німеччини з проханням дозволити передачу Україні старих східнонімецьких винищувачів МіГ-29s. Міністр оборони Німеччини пообіцяв швидко відповісти на запит Польщі, пише Deutsche Welle.

Згідно з правилами, Німеччина повинна погоджувати реекспорт будь-якої її зброї. Польща раніше вже відправила вісім своїх радянських МіГ Україні. 

Літаки радянського виробництва раніше належали Східній Німеччині, а після обʼєднання, в 2002 році, Берлін передав їх Польщі. 

Радник Дуди з питань безпеки Яцек Сівера заявив, що десяток літаків все ще перебуває у Польщі.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив під час візиту до солдатів Бундесверу в Малі, що уряд Німеччини, швидше за все, прийме рішення про затвердження в четвер.

"І є зобов’язання, що відповідь буде надіслана нашим польським партнерам пізніше сьогодні", – сказав він, не повідомляючи, якою буде відповідь.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда не виключає передачу Україні модернізованих до стандартів НАТО МіГів, але на це потрібна згода США. В цих винищувачах стоять американські деталі. 

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