Міністерка закордонних справ Німеччини Бербок розпочала візит до Китаю

ЄС сподівається, що німкеня викладе чітку та єдину позицію блоку щодо КНР на противагу президенту Франції Макрону, який закликав зменшити залежність від США.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розпочала сьогодні візит до Китаю з метою відновити спільну політику Європейського Союзу щодо Пекіна.

Про це пише Reuters.

Кілька днів тому президент Франції Еммануель Макрон заявив про безлад у підході континенту до наддержави, вплив якої зростає. Макрон спровокував негативну реакцію в Сполучених Штатах і Європі, коли закликав Європейський Союз зменшити залежність від США і застеріг від втягування в кризу навколо Тайваню, викликану “американським ритмом і надмірною реакцією Китаю”.

На думку багатьох європейських політиків, дипломатів і аналітиків, коментарі Макрона в інтерв'ю Politico та французькій щоденній газеті Les Echos є подарунком Пекіну, який прагне зруйнувати трансатлантичну єдність.

Унаслідок цього ставки на інавгураційну поїздку Бербок зросли, і багато членів ЄС сподіваються, що Берлін скористається цією можливістю, щоб викласти чітку та єдину позицію блоку щодо Китаю.

Навіть без зауважень Макрона ця поїздка була б делікатною для Бербок, позиція якої щодо Китаю є агресивнішою, аніж канцлера Німеччини Олафа Шольца. Політика міністерки спрямована на зменшення економічної залежності Берліну від Пекіна.

Нагадаємо, Макрон відвідав Китай 5-7 квітня. Під час візиту йому, зокрема, не вдалося переконати главу КНР Сі Цзіньпіна суттєво змінити позицію стосовно війни в Україні.

У березні Бербок заявила, що Путін хоче знищити Україну і не готовий припинити вбивати.