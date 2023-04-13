Міністерка закордонних справ Німеччини Бербок розпочала візит до Китаю

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок розпочала сьогодні візит до Китаю з метою відновити спільну політику Європейського Союзу щодо Пекіна.
Про це пише Reuters.
Кілька днів тому президент Франції Еммануель Макрон заявив про безлад у підході континенту до наддержави, вплив якої зростає. Макрон спровокував негативну реакцію в Сполучених Штатах і Європі, коли закликав Європейський Союз зменшити залежність від США і застеріг від втягування в кризу навколо Тайваню, викликану “американським ритмом і надмірною реакцією Китаю”.
На думку багатьох європейських політиків, дипломатів і аналітиків, коментарі Макрона в інтерв'ю Politico та французькій щоденній газеті Les Echos є подарунком Пекіну, який прагне зруйнувати трансатлантичну єдність.
Унаслідок цього ставки на інавгураційну поїздку Бербок зросли, і багато членів ЄС сподіваються, що Берлін скористається цією можливістю, щоб викласти чітку та єдину позицію блоку щодо Китаю.
Навіть без зауважень Макрона ця поїздка була б делікатною для Бербок, позиція якої щодо Китаю є агресивнішою, аніж канцлера Німеччини Олафа Шольца. Політика міністерки спрямована на зменшення економічної залежності Берліну від Пекіна.
Нагадаємо, Макрон відвідав Китай 5-7 квітня. Під час візиту йому, зокрема, не вдалося переконати главу КНР Сі Цзіньпіна суттєво змінити позицію стосовно війни в Україні.
У березні Бербок заявила, що Путін хоче знищити Україну і не готовий припинити вбивати.