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Макрон закликав Європу не наслідувати політику США чи Китаю щодо Тайваню

"Якщо напруженість між двома наддержавами загостриться... у нас не буде ні часу, ні ресурсів для фінансування нашої стратегічної автономії, і ми станемо васалами".

Макрон закликав Європу не наслідувати політику США чи Китаю щодо Тайваню
Еммануель Макрон
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон вважає, що Європа повинна зменшити свою залежність від Сполучених Штатів і уникнути втягування в конфронтацію між Китаєм і США щодо Тайваню.

Про це він заявив в інтерв'ю Politico під час повернення з триденного державного візиту до Китаю.

Макрон зауважив, що Європі "не слід прискорювати конфлікт", натомість знайти час, аби створити свою позицію "третього полюса" між Китаєм і США.

"Парадокс полягає в тому, що, охоплені панікою, ми вважаємо себе просто послідовниками Америки... Питання, на яке європейці повинні відповісти... чи в наших інтересах прискорювати [кризу] на Тайвані? Ні. Найгірше було б думати, що ми, європейці, повинні стати послідовниками в цьому питанні і брати приклад з американського порядку денного ", - сказав президент Франції.

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Макрон також стверджує, що Європа збільшила свою залежність від США у сфері озброєнь та енергоносіїв і тепер повинна зосередитися на розвитку європейської оборонної промисловості.  Він також запропонував Європі зменшити свою залежність від "екстериторіальності американського долара".

"Якщо напруженість між двома наддержавами загостриться... у нас не буде ні часу, ні ресурсів для фінансування нашої стратегічної автономії, і ми станемо васалами", - зазначив він.

Нагадаємо, 7 квітня Макрон і Сі Цзіньпін оприлюднили спільну декларацію за підсумками візиту до Пекіна 5-7 квітня.

Під час візиту президенту Франції не вдалося переконати главу КНР суттєво змінити позицію стосовно війни в Україні. Однак, Сі дав зрозуміти, що готовий зателефонувати до президента України Володимира Зеленського "у свій час".

Раніше New York Times проаналізувала близько 100 китайських дослідницьких документів та матеріалів у медіа, які надають оцінки війни китайськими військовими та аналітиками збройового сектора. У матеріалі йшлося, що китайські військові аналітики пильно вивчають битви інновацій і тактик у війні в Україні, що може допомогти у можливих боях за Тайвань.  

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