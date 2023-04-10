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Ердоган не має наміру їхати в Москву

Але він спілкується з Путіним телефоном.

Ердоган не має наміру їхати в Москву
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не має наміру їхати в Москву, так само як президент РФ Путін не має планів відвідувати Туреччину.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Hürriyet.

“У Путіна немає запланованого візиту до Туреччини, у нашого президента немає запланованого візиту до Москви, але з президентом Зеленським і Путіним у нашого президента часто відбуваються телефонні розмови”, - сказав Чавушоглу.

Він наголосив на тому, що Туреччина не хоче загострення війни, розв’язаної Росією проти України.

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Нагадаємо, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу підтримав російський ультиматум щодо розблокування експорту зерна і добрив із Росії.

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