Але він спілкується з Путіним телефоном.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган не має наміру їхати в Москву, так само як президент РФ Путін не має планів відвідувати Туреччину.

Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає Hürriyet.

“У Путіна немає запланованого візиту до Туреччини, у нашого президента немає запланованого візиту до Москви, але з президентом Зеленським і Путіним у нашого президента часто відбуваються телефонні розмови”, - сказав Чавушоглу.

Він наголосив на тому, що Туреччина не хоче загострення війни, розв’язаної Росією проти України.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу підтримав російський ультиматум щодо розблокування експорту зерна і добрив із Росії.