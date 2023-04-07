Міністр закордонних справ Туреччини підтримав російську вимогу щодо розблокування експорту зерна і добрив із РФ

Міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу підтримав російський ультиматум щодо розблокування експорту зерна і добрив із Росії. Відповідну заяву він зробив за результатами зустрічі з російським міністром Сергієм Лавровим, пише Anadolu.

За словами Чавушоглу, в реалізації зернової угоди "є проблеми", повʼязані з "перешкодами на шляху експорту російського зерна і добрив".

"Туреччина і Росія єдині в думці про необхідність їх усунення. Генсек НАТО теж вживає заходів у цьому напрямку. Для продовження угоди важливо вирішити всі ці проблеми", – сказав він.

Лавров приїхав до Туреччини на запрошення Чавушоглу.

Досягнута в липні зернова угода передбачає експорт українського зерна з портів Одеської області з гарантією, що росіяни по цих кораблях не битимуть. Водночас РФ усіляко чинить перешкоди на шляху українського зерна до країн, які його потребують. Угоду вже один раз продовжували на 120 днів, а другий раз Росія сказала, що вона діятиме лише 60. Раніше Україна розраховувала продовжити угоду на рік і включити в неї миколаївські порти, але Росія робила все, щоб зірвати українські плани.

Зернову угоду РФ використовує для шантажу, щоб зняти з себе санкції.

Експорт російських добрив – одна з домовленостей так званого зернового коридору.

Росії пообіцяли експорт її добрив. Російське продовольство та добрива не підпадають під санкції, але Москва стверджує, що обмежувальні заходи нібито заважають їй вивозити цю продукцію, пише Радіо Свобода. США у відповідь на ці скарги зазначили, що не бачать жодних перешкоджань здатності Росії відправляти продовольство на ринок, а добриво все ще надходить на ринки з тією ж швидкістю, що й завжди.

У вересні 2022 Анкара заявила, що спільно з ООН знайшла варіант виходу російських добрив на світові ринки.