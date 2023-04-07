За добу і ніч ворог бив по девʼяти областях України. У Чернігівській обстріляли будинок, господарство і автобусну зупинку, – ОВА

По Чернігівській області минулої доби росіяни стріляли 13 разів. Сумарно в Новгород-Сіверському районі зафіксували 231 вибух. Ворог використав міномети, САУ, автоматичні гранатомети, некеровані ракети, ймовірно був запуск із вертольотів, скидання боєприпасів ВОГ із безпілотників. Атака була спрямована по селу Гремʼяч. Пошкоджено приватний будинок, автобусну зупинку, фермерське господарство, господарські будівлі, магазин, лінію електропередач. Попередньо – без жертв. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється, йдеться у зведенні від ОВА.

Уночі під обстрілом була Середино-Будсьська громада Сумської області: обстріляли з території Росії з АГС та автоматичної стрілецької зброї. На щастя, без наслідків. Вчора росіяни здійснили вісім обстрілів прикордонних громад – Білопільської, Глухівської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Новослобідської та Миропільської. Зафіксовано 68 прильотів з артилерії, мінометів, АГС та скидання ВОГу за допомогою БПЛА. Є руйнування. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

У Запорізькій окупанти б’ють по лінії розмежування, продовжують методично нищити цивільний сектор. Знову страждають населені пункти Гуляйпільського, Оріхівського та Василівського напрямків. За минулу добу рашисти здійснили 92 артобстріли, шість ударів з ракетних систем залпового вогню, 11 атак БПЛА та два авіаудари. Зафіксовано 31 нове повідомлення про руйнування: російськими снарядами частково пошкоджено квартири, розтрощено будинки, господарчі споруди, майно, автівки та сільгосптехніка.

У Дніпропетровській вчора двічі за день російська армія била по Нікопольському району. Снаряди поцілили по самому Нікополю та Марганецькій громаді. Дані щодо наслідків уточнюються. Без жертв.

У Донецькій вночі був ракетний удар по Слов'янську. Зруйновані приватні будинки. Жертв серед цивільних немає. Ворог, обстрілюючи населені пункти області, застосовував ракетні системи залпового вогню "Град", артилерію, міномети. Обстріляні: Авдіївка (житловий сектор, автобаза), Костянтинівка (житловий сектор), смт Велика Новосілка (житловий сектор), с.Карлівка (Карлівське водосховище). На Донеччині за добу одну мирну людину поранено.

У Луганській минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Кремінної. Ворожих артилерійських обстрілів зазнали Новоселівське, Невське, Діброва, Білогорівка. Ситуація в області залишається складною.

У Харківській сьогодні зранку ворог почав обстріли Вовчанська. Інформація щодо наслідків уточнюється. Вчора вдень ворог з мінометів обстріляв Вовчанські Хутори. Пошкоджені будівлі цивільного підприємства та приватні будинки. З російської території окупанти обстрілювали з мінометів Гур'їв Козачок Богодухівського району. Через обстріли Куп'янська вчора вдень зруйновано приватний житловий будинок. На Слобожанському напрямку противник здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Тихе, Зибине, Бочкове, Бударки, Вільхуватка, Чугунівка, Зарубинка, Бологівка, Стариця, Колодязне. На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Тополі, Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Крохмальне, Берестове. Внаслідок обстрілу Караїчного Чугуївського району пошкоджено приватний будинок та господарські споруди, сталася пожежа. У Василенковому Куп'янського району 57-річний чоловік підірвався на невідомому вибухонебезпечному предметі під час спалювання трави на власному подвір'ї. Госпіталізований з вибуховими травмами. В Ізюмі на території приватного домогосподарства підірвалася 56-річна жінка. Госпіталізована з вибуховими пораненнями.

У Миколаївській сьогодні зранку ворог завдавав артилерійських та мінометних обстрілів по Очакову та акваторії Очаківської громади. Внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, магазини, цивільну інфраструктуру міста. Двоє людей отримало поранення, один з постраждалих у важкому стані. Також внаслідок обстрілу виникло дві пожежі, які були оперативно ліквідовані підрозділами ДСНС. Наслідки атак додатково уточнюються. Також зранку ворог завдавав артилерійських ударів по території Куцурубської громади. Постраждалих немає.

За минулу добу по Херсонській області противник здійснив 46 обстрілів, випустивши 258 снарядів з важкої артилерії, безпілотників та авіації. Херсон ворог обстріляв 7 разів. Є влучання у житлові квартали міста, приватні та багатоквартирні будинки, в об'єкти критичної інфраструктури та територію парку. Учора росіяни обстріляли Зміївку Бериславської громади – знову били по мирних людях. За оперативною інформацією, вибухівку скинули з безпілотника. Ввечері три удари ворожої авіації зафіксовано по Бериславу, два – по Новобериславу та один – по Козацькому. Нині відомо про сім жителів Херсонщини, поранених внаслідок ворожої атаки. Шість осіб постраждали через удари по Зміївці, одна людина дістала поранення в селищі Козацькому. З деокупованої території області евакуйовано 46 осіб.

Нагадаємо, РФ продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках – за минулу добу відбито понад 40 атак противника. Протягом минулої доби ворог завдав пʼяти ракетних та 18 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.