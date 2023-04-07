Таємні документи про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах, – New York Times

Засекречені військові документи стосовно планів США і НАТО щодо нарощення української армії перед запланованим контрнаступом були опубліковані цього тижня в соціальних мережах. Про це з посиланням на високопосадовців адміністрації президента Джо Байдена пише New York Times.

Пентагон розслідує, хто міг стояти за витоком документів, які з'явилися в Twitter і Telegram. Вони були поширені російськими джерелами і, очевидно, змінені: оцінка втрат українських військових завищена, а російських – занижена порівняно з оригінальним документом.

Наприклад, вказано, що нібито загинули від 16 000 до 17 500 росіян, а українців – понад 71 500. Пентагона та інші аналітики заявляли, що РФ має значно більші втрати, що наближаються до 200 000, якщо рахувати і загиблих, і поранених. У той же час Україна, за їхніми оцінками, має понад 100 000 загиблих і поранених.

Фото: Ярослав Трофімов Twitter

Зміни можуть вказувати на спробу дезінформації з боку Москви. Але оприлюднення в оригінальних документах, які виглядають як фотографії графіків очікуваних поставок зброї, чисельності військ і батальйонів та інших планів, є значним порушенням американської розвідки в зусиллях допомогти Україні.

У оприлюднених документах не було конкретних бойових планів, наприклад, часу і місця контрнаступу. У них описано українські потреби станом на 1 березня.

"Однак для досвідченого ока російського військового планувальника, польового генерала чи аналітика розвідки документи, безсумнівно, пропонують багато спокусливих підказок і ідей. У документах згадується, наприклад, рівень витрат на високомобільні артилерійські ракетні системи HIMARS, що поставляються в США, які можуть завдавати ударів по цілях, таким як сховища боєприпасів, інфраструктура та скупчення військ, на відстані. Пентагон не повідомив публічно, як швидко українські війська використовують боєприпаси HIMARS; а документи це зробили", – зазначили журналісти.

У документі зазначено, що терміни доставки обладнання вплинуть на підготовку та готовність, щоб дотриматись графіку.

Нагадаємо, що інформація про склад, кількість та розташування українських військових є закритою. Російська пропаганда неодноразово створювала фейки стосовно цього.