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Politico: Сі Цзіньпін не змінив ставлення щодо війни РФ проти України після перемовин з Макроном

Триває офіційний візит президента Франції до Китаю. 

Politico: Сі Цзіньпін не змінив ставлення щодо війни РФ проти України після перемовин з Макроном
Фото: EPA/UPG

Під час візиту до Китаю президенту Франції Еммануелю Макрону не вдалося переконати главу КНР Сі Цзіньпіна суттєво змінити позицію стосовно війни в Україні.

Про це пише Politico.

“Президент Китаю Сі Цзіньпін не показав ознак зміни свого ставлення до війни РФ проти України після перемовин зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном”, – зазначається у виданні.

Під час другого дня візиту Сі жодним чином не вказав на намір використати свій вплив на Росію для припинення вторгнення, зауваживши лише, що усі сторони мають “обґрунтовані безпекові занепокоєння”.

“Китай готовий разом із Францією звернутися до міжнародної спільноти із закликом зберігати раціональність та спокій”, – сказав Сі Цзіньпін.

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Він закликав до якомога швидшого відновлення мирних перемовин, що мають створити “збалансовану, ефективну та стійку європейську систему безпеки”.

За словами французьких дипломатичних джерел Politico, Макрон порушив перед Сі занепокоєння щодо можливої передачі Китаєм озброєння Росії, однак теж не зміг отримати однозначної відповіді.

“Президент закликав Сі не постачати РФ нічого, що сприяло б її війні проти України. Сі сказав, що це не його війна”, – пише Politico.

Сьогодні лідери Франції та Китаю продовжать перемовини.

Нагадаємо, вчора агентство Reuters повідомило, що лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав Україну та Росію відновити мирні переговори.

 

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