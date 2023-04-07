Російські загарбники створюють військові загони для вуличних боїв, – ISW

Російське військове командування, ймовірно, створює ротні загони у ключових формуваннях на передовій для ведення бойових дій у містах і посилення боєздатності підрозділів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Як зазначають в ISW, за даними українського офіцера запасу, захоплено документ, у якому детально описується набір особового складу для формування рот «Штурм Z». Вони будуть входити до складу підрозділів 8-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ) та 1-го армійського корпусу ("днр").

Роти «Штурм Z», кожна з яких складається зі 100 чоловік, призначені для ведення бойових дій у містах або у складних географічних районах з метою захоплення важливих стратегічних об’єктів (опорних пунктів, командних пунктів та вузлів зв’язку). Особовий склад нових підрозділів проходить підготовку тривалістю 10-15 днів.

За даними аналітиків, роти «Штурм Z», ймовірно, будуть розгорнуті переважно вздовж лінії фронту Авдіївка – Донецьк, де підрозділи Південного військового округу РФ ведуть постійні безуспішні наступальні операції.

Нагадаємо, таємні документи Пентагону про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах. За витоком можуть стояти росіяни, оскільки в документах підробили число втрат.