Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 176 630 осіб
Генштаб оцінив втрати ворога з початку широкомасштабної війни у 176 630 осіб
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Львові демонтували незаконно збудовану церкву УПЦ МП (оновлено)
У Львові демонтували незаконно збудовану церкву УПЦ МП (оновлено)
Укрзалізниця не збирається демонтувати барельєф на честь перемоги росіян у Полтавській битві
Укрзалізниця не збирається демонтувати барельєф на честь перемоги росіян у Полтавській битві
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Виплати військовим. Скільки отримали по-новому і що робити, якщо бойові нараховано неправильно
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Новий аналіз 40-річних досліджень показав, що помірне вживання алкоголю не є кориснішим, ніж відмова від нього
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Урятуватися з Маріуполя. Ніхто не міг уявити собі такий кошмар
Урятуватися з Маріуполя. Ніхто не міг уявити собі такий кошмар
Візит Зеленського до Польщі: «Між нашими народами не буде існувати жодних кордонів»
Візит Зеленського до Польщі: «Між нашими народами не буде існувати жодних кордонів»
ГоловнаСуспільствоВійна

Російські загарбники створюють військові загони для вуличних боїв, – ISW

Роти “Штурм Z”, ймовірно, будуть розгорнуті переважно вздовж лінії фронту Авдіївка – Донецьк.

Російські загарбники створюють військові загони для вуличних боїв, – ISW
Окупанти
Фото: змі окупантів

Російське військове командування, ймовірно, створює ротні загони у ключових формуваннях на передовій для ведення бойових дій у містах і посилення боєздатності підрозділів.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Інститут вивчення війни (ISW). 

Як зазначають в ISW, за даними українського офіцера запасу, захоплено документ, у якому детально описується набір особового складу для формування рот «Штурм Z». Вони будуть входити до складу підрозділів 8-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ) та 1-го армійського корпусу ("днр").

Роти «Штурм Z», кожна з яких складається зі 100 чоловік, призначені для ведення бойових дій у містах або у складних географічних районах з метою захоплення важливих стратегічних об’єктів (опорних пунктів, командних пунктів та вузлів зв’язку). Особовий склад нових підрозділів проходить підготовку тривалістю 10-15 днів.

За даними аналітиків, роти «Штурм Z», ймовірно, будуть розгорнуті переважно вздовж лінії фронту Авдіївка – Донецьк, де підрозділи Південного військового округу РФ ведуть постійні безуспішні наступальні операції.

Нагадаємо, таємні документи Пентагону про посилення ЗСУ перед контрнаступом опублікували в соцмережах. За витоком можуть стояти росіяни, оскільки в документах підробили число втрат. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми:
﻿
Читайте також