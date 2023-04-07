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У Мелітополі пролунали вибухи у місцях зосередження техніки і особового складу росіян

Окупанти звозили техніку протягом чотирьох днів.

У Мелітополі пролунали вибухи у місцях зосередження техніки і особового складу росіян
Ілюстративне фото
Фото: Іван Федоров у Telegram

Увечері 6 квітня в окупованому Мелітополі пролунали вибухи у місці, де була зосереджена техніка і особовий склад окупантів.

Про це в ефірі телемарафону повідомив мер міста Іван Федоров.

"Вчора приблизно о пів на дев’яту вечора було чутно вибухи у Мелітополі та Мелітопольському районі, у селищі Веселе. До того була інформація, що ворог вже чотири дні поспіль звозить туди свою техніку та свій особовий склад”, – розповів він.

Федоров додав, що ворог намагався це робити під час вимкненого мобільного зв’язку та інтернету, щоб мешканці селища не могли нічого повідомити ЗСУ та спецслужбам. Проте приховати це не вдалося.

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Нагадаємо, цього тижня лунали вибухи в районі аеродрому у Мелітополі

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